Ossa umane ad Albarella | il fratello di Isabella Noventa | “Quella mandibola non è sua”

Ossa umane ritrovate ad Albarella - potrebbero essere di Isabella Noventa : Ossa presumibilmente umane sono state rinvenute sulla spiaggia di Albarella (Rosolina). I resti, tra cui un femore e una mandibola, verranno presto esaminati dal medico legale incaricato dalla Procura, cui spetta il compito di estrarre il DNA per il confronto. Dopo il ritrovamento la Procura di Rovigo si è messa in contatto con la Procura di Padova.\\Il 20 agosto è affiorato un frammento di mandibola, sabato scorso, un femore: i resti umani ...

Ossa umane nel bosco di Fivizzano : angoscia per le famiglie degli scomparsi della zona : Resti umani attribuibili, a un primo esame, a un uomo e a una donna, sono stati scoperti nel bosco di Fivizzano (Massa Carrara), in Toscana. Non è possibile conoscere la datazione dei resti, ma gli esami forensi consentiranno di estrarre il DNA e confrontarlo con quelli delle persone scomparse nella zona di Massa Carrara negli ultimi anni. Mistero anche sulla causa della morte.Continua a leggere