Fonte : eurogamer

(Di giovedì 29 agosto 2019) Stando ad una recente analisi di, Jon Peddie Research ha segnalato come AMD stia facendo bene neldelle GPU, così bene addirittura da superare, in termini didi.E' la prima volta dal 2014 che succede qualcosa del genere, il che significa che per anniha dominato ildelle schede video, fino ad oggi. Dovete sapere infatti che AMD ha incrementato la distribuzione delle GPU del 9,8% a livello mondiale nel primo trimestre finanziario. Nel frattempo peròè rimasta stabile, e dall'altro lato Intel è calata dell'1,4%.Stando al report, dunque, è dal 2014 chenon veniva superata in termini didi, vi riportiamo di seguito un grafico dal quale possiamo trarre un'idea dell'andamento del, con AMD leggermente al di sopra di.Leggi altro...

Eurogamer_it : AMD sorpassa Nvidia per le quote di mercato GPU #Nvidia -