Venezia | stasera al via la Mostra del cinema con Deneuve e Binoche

Fonte : ilsole24ore

(Di mercoledì 28 agosto 2019) La 76esima edizione del festival disi apre con il film di Kore-eda Irokazu. Sono già al Lido Scarlett Johansson, Liv Tyler e Brad Pitt. Alla cerimonia non ci sarà Mattarella, impegnato nella crisi. Atteso Joaquim Phoenix, in gara per l’Oscar, con il suo Joker

fisco24_info : Stasera al via la Mostra del cinema con Deneuve e Binoche: La 76esima edizione del festival di Venezia si apre con… - _MissItalia : RT @veneziaunica: Un meritato break per le ragazze di @_MissItalia. Pranzo al Ristorante Amelia di Mestre. E stasera gran finale per tutte… - veneziaunica : Un meritato break per le ragazze di @_MissItalia. Pranzo al Ristorante Amelia di Mestre. E stasera gran finale per… -