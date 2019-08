Samsung Galaxy M30s sarà grosso e potente e avrà un’autonomia pazzesca

Nuovi dettagli su Samsung Galaxy M20s e Galaxy M30s - tra capacità della batteria e primi render : primi render per Samsung Galaxy M30s e Nuovi dettagli sulla capacità della batteria di Galaxy M20s. L'articolo Nuovi dettagli su Samsung Galaxy M20s e Galaxy M30s, tra capacità della batteria e primi render proviene da TuttoAndroid.

Grazie a TIM Party potete vincere ogni giorno un Samsung Galaxy Note 10+ : Grazie a TIM Party potete partecipare fino al 1° settembre al nuovo concorso per vincere ogni giorno un Samsung Galaxy Note 10+ L'articolo Grazie a TIM Party potete vincere ogni giorno un Samsung Galaxy Note 10+ proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 10+ viene fatto a pezzi in video : guardate com’è fatto : Così come sempre avviene quando arriva un nuovo smartphone di fascia alta sul mercato, iniziano a comparire vari video dedicati al Samsung Galaxy Note 10+ L'articolo Samsung Galaxy Note 10+ viene fatto a pezzi in video: guardate com’è fatto proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A50s e A30s : due nuovi smartphone con display da 6 - 4’’ e 3 camere posteriori : Samsung presenta due nuovi cellulari dotati di memoria fino a 128 GB e raffinato design con bordi sottili

Colpo di scena coi Samsung Galaxy S7 grazie all’aggiornamento di agosto : due certezze ad oggi : Siamo stati buoni profeti,al punto che il nuovo aggiornamento per i vari Samsung Galaxy S7 e Galaxy S7 Edge sono arrivati sul mercato prima del previsto. Attraverso l'ultimo punto della situazione pubblicato sulle nostre pagine, infatti, avevamo immaginato uno scenario nel quale ci sarebbero state delle novità entro e non oltre il mese di settembre. Il tutto nell'ambito di un piano che da un po' di tempo a questa prevede degli upgrade ...

Samsung Galaxy Note 10 non ha un pixel bruciato : è solo il sensore di prossimità integrato nel display : La gamma Samsung Galaxy Note 10 ha ormai fatto il suo esordio ufficiale sul mercato e qualche utente si è subito preoccupato. Ecco tutti i dettagli L'articolo Samsung Galaxy Note 10 non ha un pixel bruciato: è solo il sensore di prossimità integrato nel display proviene da TuttoAndroid.

Un’ondata di offerte online vi aspetta : sconti su Samsung Galaxy Note 10 - Huawei P30 Pro - Nokia 8.1 e tanti altri : Con la nuova settimana arrivano anche tanti sconti online con offerte su Nokia 8.1, Huawei P30 Pro, HONOR View20, POCOPHONE F1 e Samsung Galaxy Note 10 L'articolo Un’ondata di offerte online vi aspetta: sconti su Samsung Galaxy Note 10, Huawei P30 Pro, Nokia 8.1 e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S7 e S7 Edge ricevono le patch di sicurezza di agosto 2019 : Samsung Galaxy S7 e S7 Edge stanno iniziando a ricevere le patch di sicurezza del mese di agosto 2019, aggiornamento che porta soluzione e diverse vulnerabilità e miglioramenti ad alcune funzionalità. L'articolo Samsung Galaxy S7 e S7 Edge ricevono le patch di sicurezza di agosto 2019 proviene da TuttoAndroid.

Ecco nuovi aggiornamenti per Samsung Galaxy M40 e A8 (2018) e POCOPHONE F1 : Giornata di aggiornamenti per alcuni smartphone Android: ci sono degli update in roll out per Samsung Galaxy M40, Galaxy A8 (2018) e POCOPHONE F1. L'articolo Ecco nuovi aggiornamenti per Samsung Galaxy M40 e A8 (2018) e POCOPHONE F1 proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A50 caricare batteria smartphone prima volta : Problemi di ricarica batteria smartphone sono sempre all'ordine del giorno e spesso gli utenti fanno errori grossolani che possono danneggiare la batteria dello smartphone in modo permanente.

Se amate le foto mollate il Note 10 ed aspettate il Samsung Galaxy S11 : parola di Ice Universe : Raramente i personaggi che sui social ci forniscono anticipazioni sui prossimi smartphone che toccheremo con mano si sbilanciano tanto, ed è per questo motivo che oggi 26 agosto voglio portare alla vostra attenzione quanto affermato da Ice Universe a proposito del Samsung Galaxy S11. Un vero e proprio appello, soprattutto a coloro che danno grande importanza alla qualità degli scatti, dando in questo modo continuità a quanto vi abbiamo ...

Samsung apre le pre-registrazioni per il Galaxy Fold in Cina : il lancio potrebbe avvenire tra pochi giorni : Samsung ha confermato lo smartphone pieghevole sarà rilasciato ufficialmente nel mese di settembre senza rivelare alcuna data di lancio, ma ora la società ha iniziato a raccogliere le pre-registrazioni per il Galaxy Fold sul suo sito web cinese. Il dispositivo mantiene lo stesso prezzo di prima, ovvero 1980 dollari, e il lancio dovrebbe avvenire a pochi giorni dall'apertura delle pre-registrazioni. L'articolo Samsung apre le pre-registrazioni ...

La fotocamera di Samsung Galaxy S11 avrà qualcosa mai vista prima - parola di leaker : Dal solito leaker Ice Universe su Twitter arriva una nuova anticipazione che stuzzicherà la curiosità degli utenti che attendono con impazienza il Samsung Galaxy S11 L'articolo La fotocamera di Samsung Galaxy S11 avrà qualcosa mai vista prima, parola di leaker proviene da TuttoAndroid.

Il caricabatterie da 45 W di Samsung preannuncia l’arrivo dei Galaxy A91 e A90 5G : Il Samsung Galaxy Note 10+ è uno dei primi smartphone a poter contare su una ricarica veloce a 45 W, caratteristica che richiede un apposito caricabatterie L'articolo Il caricabatterie da 45 W di Samsung preannuncia l’arrivo dei Galaxy A91 e A90 5G proviene da TuttoAndroid.