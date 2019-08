Mostra del Cinema di Venezia 2019 | i voti ai look delle star

Svelato il primo trailer di Dickinson - la serie Apple con Hailee Steinfeld Mostra lo spirito ribelle della poetessa : Dopo la grande attenzione riservata a The Morning Show – prima di una lunga serie di appetitose produzioni originali – Apple TV+ apre il sipario su una nuova dramedy. Spunta così il primo trailer di Dickinson, serie volutamente anacronistica con Hailee Steinfeld (True Grit, Pitch Perfect 2 e 3) nei panni dell'omonima e celeberrima poetessa statunitense. Secondo quanto reso noto dai referenti della stessa piattaforma – di cui non si conoscono ...

Venezia 76 - al via domani 28 agosto la Mostra del cinema con madrina la Mastronardi : Il cinema nazionale ed internazionale si prepara per approdare al Lido di Venezia. Dal 28 agosto al 7 settembre tante celebrità nazionali e mondiali sfileranno sul Lungomare Marconi, dinnanzi allo storico Palazzo del cinema, in occasione della presentazione delle pellicole in concorso. Chi saranno le star più attese sul red carpet? Sicuramente saranno Alessandra Mastronardi, l'attrice statunitense Scarlett Johansonn e la modella e attrice ...

Realme ci parla del suo futuro e ci Mostra Realme XT - che arriverà a breve : Nel corso di un'intervista rilasciata allo staff di GSMArena, il CEO di Realme India, Madhav Sheth, si è soffermato su alcuni aspetti che riguardano la sua azienda L'articolo Realme ci parla del suo futuro e ci mostra Realme XT, che arriverà a breve proviene da TuttoAndroid.

Mostra del Cinema di Venezia 2019 - il lifestyle d'autore : Incontri e cocktail sul fil rouge della passione Con una struttura di due piani e 200 m2 al Lido, di fronte al red carpet del festival, e una Palazzina Red Passion a Venezia, Campari racconta parallelamente alla Mostra la passione del e per il Cinema da mattino a notte fonda. La Lounge ospiterà incontri, ma anche letture e monologhi d’attore, feste. La Palazzina animerà le notti Veneziane con il sound selezionato dai suoi dj internazionali. Il ...

Le parole del primario : "Sinisa diMostra che dopo 40 giorni la vita riprende. Tornerà in panchina" : Il professor Michele Cavo, primario dell’Ematologia del policlinico Sant’Orsola di Bologna, spiega come Sinisa Mihajlovic - che è tornato in panchina per seguire la prima di campionato del suo Bologna dopo il ricovero -, “serve come testimonial per dare un messaggio a tutti i pazienti: ‘Sappi che che se fai un ciclo pesante di chemioterapia, dopo 40 giorni puoi ricominciare a fare quello che facevi prima, puoi ...

"Il fumo dell'Amazzonia si vede dallo Spazio". Le foto di Luca Parmitano Mostrano la devastazione : “Il fumo, visibile per migliaia di chilometri, di decine e decine di incendi dolosi nella foresta amazzonica”: è AstroLuca a raccontare quello che accade attraverso le foto degli incendi che stanno devastando il polmone della TerraIl fumo, visibile per migliaia di chilometri, di decine e decine di incendi dolosi nella foresta amazzonica. #noplanetB#MissionBeyondpic.twitter.com/WAuHyBnlgt— Luca Parmitano (@astro_Luca) ...

Mostra del cinema di Venezia 2019 - la programmazione di Sky : Da mercoledì 28 fino a sabato 31 agosto, in occasione della 76ª edizione della Mostra Internazionale d’Arte cinematografica di Venezia (dal 28 agosto al 7 settembre), Sky cinema propone la programmazione dedicata Film da leoni. Due appuntamenti al giorno, in prima e seconda serata su Sky cinema Due, con una selezione di titoli premiati nelle edizioni precedenti della Mostra, tra cui la prima tv di Van Gogh – sulla soglia dell’eternità. I titoli ...

Roger Waters e Mick Jagger alla Mostra del Cinema di Venezia : La notizia era attesa da tempo, ma è finalmente ufficiale la presenza di Roger Waters e Mick Jagger alla Mostra del Cinema di Venezia che prenderà avvio dal prossimo 28 agosto in laguna. L'ex bassista dei Pink Floyd coglierà l'occasione per un ritorno in Italia in vista della presentazione del docu-film dedicato al suo ultimo tour, Us+Them, nel quale ha portato la musica del suo ultimo album da solista ma anche quella dello sterminato ...

Aspettando Venezia 2019 - la guida per sapere tutto sulla Mostra del Cinema : Ai nastri di partenza Venezia 2019, edizione numero 76 della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, sotto la direzione, per l’ottavo anno consecutivo, di Alberto Barbera. Il festival comincia mercoledì 28 agosto, con un’anteprima il 27, e si concluderà sabato 7 settembre con l’annuncio del Leone d’oro. Che festival sarà? Sappiamo che, a fronte della netta chiusura di Cannes rispetto ai film delle piattaforme streaming, Netflix in ...

Mostra del cinema di Venezia : gli abiti più memorabili degli ultimi 10 anni : 2018: Lady Gaga in Valentino Couture2017: Amal Clooney in Atelier Versace2016: Giulia Salemi in Matteo Evandro Manzini2015: Dakota Johnson in Prada2014: Emma Stone in Valentino Couture2013: Chiara Ferragni in Alberta Ferretti2012: Laetitia Casta in Dolce & Gabbana2011: Madonna in Vionnet2010: Jessica Alba in Valentino2009: Julianne Moore in Tom FordCountdown cominciato per la Mostra del cinema di Venezia, la cui 76esima edizione prenderà ...

Mostra del Cinema di Venezia : nominate le giurie internazionali : Sono state definite le composizioni delle cinque giurie internazionali che assegneranno i premi della 76. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Sono state definite le composizioni delle cinque giurie (Venezia 76, Orizzonti, Premio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis”, Venice Virtual Reality, Venezia Classici) della 76. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. LE giurie internazionali Nella Giuria internazionale del Concorso di ...

Amazzonia in fiamme - questa mappa in tempo (quasi) reale Mostra gli incendi nel polmone della Terra : L'applicazione Global Forest Watch sviluppata dal World Resources Institute (WRI) mostra una mappa in tempo quasi reale degli incendi che stanno bruciando la Foresta Amazzonica, il polmone verde della Terra. Lo strumento si basa sull'elaborazione dei dati raccolti dallo strumento MODIS dei satelliti "Terra" e "Aqua" della NASA.Continua a leggere

Un nuovo video gameplay di FIFA 20 Mostra la storia della modalità Volta : Tra i vari protagonisti della Gamescom 2019 non poteva mancare l'imminente FIFA 20 di EA che, quest'anno, presentare una novità molto interessante.Stiamo parlando della modalità Volta Football, che potremmo definire come un'evoluzione di FIFA Street.Ebbene, nel nuovo video gameplay pubblicato da IGN possiamo vedere proprio la modalità in azione. Andando più nel particolare, il filmato di 11 minuti ci mostra la storia di Volta:Leggi altro...

La Mostra del Cinema di Venezia 2019 è (quasi) pronta. Prime anticipazioni dal Lido : Mostra del Cinema di Venezia 2019, manca una settimana esatta Il direttore artistico Alberto Barbera manda le Prime anticipazioni dal ...