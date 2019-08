Governo | due scogli per il Conte bisRuolo Di Maio e voto su Rousseau

Governo - duello su Viminale e vice : il capo 5Stelle in difficoltà : Il format delle delegazioni che si sono incontrate ieri sera a palazzo Chigi, è un'equazione di primo grado e segna il cambio di schema sul quale dovrebbe essere costruita la maggioranza e...

Governo - faccia a faccia a Roma tra Di Maio e Zingaretti. Il leader M5s ha chiesto che Conte rimanga premier. Due ore di vertice tra i capigruppo : “Clima positivo” – LA DIRETTA : Prima l’incontro tra i capigruppo di Pd e Movimento 5 stelle. Poi, in serata, la cena tra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti, durante la quale il leader M5s ha chiesto che i democratici accettino la riconferma del premier Giuseppe Conte. Sono ore delicate di trattative e il “clima”, dicono le parti, “è positivo e costruttivo“. Anche se rimangono alcuni nodi delicati da sciogliere. Il primo è proprio quello del ...

Crisi di Governo - il gran ritorno dei «due forni» teorizzati da Andreotti : Anche nella Crisi agostana, con il M5S che sembra non avere chiuso definitivamente alla Lega, torna la metafora inventata dal politico democristiano: un modo per descrivere la centralità del suo partito, capace di fare alleanza a destra o a sinistra, a seconda delle convenienze

Le due leadership del Pd ostacolo sulla strada del Governo giallo-rosso : Dopo il discorso di Giuseppe Conte in Senato, durissimo nei confronti di Matteo Salvini, l’apertura di una fase nuova è

"Questo Governo finisce qui". Il duello tra Conte e Salvini. La diretta dal Senato : L'avvocato, prestato alla politica, Giuseppe Conte nei doppi panni del difensore e della pubblica accusa. Nel primo pomeriggio, al Senato, il presidente del Consiglio si è cimentato in una arringa difensiva sull'operato del governo che guida da quasi 15 mesi e in una una dura requisitoria contro Matteo Salvini che, tredici giorni fa, dopo che la maggioranza M5s-Lega si era spaccata sull'Alta velocità Torino-Lione, è ...

M5S e nuovo Governo - i due fronti aperti. E spunta l’idea «senza Salvini» : Va avanti il negoziato tra gli ambasciatori di M5S e democratici. Ma Di Maio non chiude la porta all’ex alleato: l’ipotesi di offrire un asse con lui fuori dai ministeri

Per Calderoli "sarebbe paradossale che due perdenti costituiscano un Governo" : "Se devo pensare a quello che è rimasto sul tavolo del contratto di governo direi che è traditore chi ha preso in giro gli alleati e il Paese. Penso alla riforma delle autonomie regionali, ma anche alla flat tax". Parola di Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato, esponente storico della Lega, a cui tutti, maggioranze attuali e passate, opposizioni di oggi e di ieri, riconoscono tre qualità: grande lavoratore, ...

Crisi di Governo : due gli scenari possibili - il voto delle Camere o le dimissioni di Conte : Giornata tribolata quella di ieri in Senato, per la decisione su quando votare la mozione di sfiducia che la Lega ha presentato contro il Governo Conte di cui anch'essa fa parte. Ieri Palazzo Madama ha respinto la richiesta della Lega di votare la mozione già oggi 14 agosto. La linea, già emersa nella conferenza dei capigruppo che il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, aveva convocato per lunedì è stata quella di spostare la decisione ...

Perché la crisi del Governo certifica il fallimento di due chiari modelli di populismo : La velocità con cui la politica italiana si è ritrovata nel giro di poche ore a dover fare i conti con un governo passato in meno di una settimana dal votare prima la fiducia al suo presidente del Consiglio e poi a chiedere improvvisamente la sua sfiducia rischia di farci concentrare molto sui detta

Governo : solo due mandati - big M5S senza ricandidatura in caso di elezioni : Roma, 10 ago. (AdnKronos) – “Nel Movimento 5 stelle c’è la regola dei due mandati, io ho fatto due mandati, io ho fatto la mia esperienza. Per me ci sono due mandati, questa è la regola del Movimento 5 stelle”. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, ieri è stato tranchant: chi ha alle spalle due mandati parlamentari non può ricandidarsi. Una regola che lo riguarda in prima persona e che, se ...

Governo - se si votasse oggi la Lega avrebbe ancora bisogno di alleati. Con il centrodestra unito - oltre i due terzi in entrambe le Camere : Lega fortissima, ma non abbastanza da governare da sola. Almeno stando ai sondaggi attuali. Servirebbe almeno l’alleanza “sovranista” con Fratelli d’Italia per ottenere il premio di maggioranza. Ancor meglio se si aggiungesse Forza Italia. E’ quanto emerge dagli scenari disegnati da Youtrend per l’agenzia Agi, sulla base dei sondaggi datati 1 agosto, che indicano la Lega al 36,8%, il Pd al 21,7%, M5s al 17,6%, ...

Crisi - Sergio Mattarella pensa al Governo tecnico? Due indizi - da Lega e M5s : Al Quirinale si ragiona davvero su un governo tecnico? Possibile, probabile, quantomeno se due indizi fanno una prova. Il primo indizio, precedente l'incontro tra Giuseppe Conte e Sergio Mattarella, ovvero una nota in cui il M5s ha fatto sapere di ritenere, in caso di Crisi, un eventuale governo tec