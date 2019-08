Evento Surface | a New York il 2 ottobre

Fonte : surface-phone

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Durante la giornata di ieri, Microsoft ha annunciato l’dedicato ai device: si terrà a Newil 2. Cosa aspettarsi Negli ultimi anni, all’inizio del’autunno, Microsoft ha sempre organizzato unper presentare nuovi dispositivi e accessori marchiati. Anche quest’anno non è da meno e potrebbero essere annunciate diverse novità interessanti, vediamo quali:con chip Qualcomm Snapdragon 8cx (circa 999$). Refresh diPro con porta USB-C. Refresh diLaptop con processore AMD. Per quanto riguardaCentaurus, il device Microsoft con doppio schermo, le indiscrezioni di pochi mesi fa avevano dato la fine del 2020 come possibile data di lancio. Quindi una sua presentazione durante l’è improbabile. Conclusione Per il momento non ci sono annunci ufficiali da parte di Microsoft sulla futura ...

AlessioCamaroto : Microsoft conferma evento di lancio per il 2 ottobre: si parlerà di Surface (dual-screen?) - kscicciu : Microsoft conferma evento di lancio per il 2 ottobre: si parlerà di Surface (dual-screen?) - gigibeltrame : Microsoft conferma evento di lancio per il 2 ottobre: si parlerà di Surface (dual-screen?) -