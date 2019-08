E’ già rivoluzione Conte | e Inter non è più “pazza”

In Fortnite è rivoluzione per le sfide : chi non acquista il Battle Pass è svantaggiato? : La Stagione 10 o Stagione X di Fortnite è ufficialmente qui e a quanto pare ha portato con sé dei cambiamenti non annunciati e non spiegati in dettaglio da Epic Games. La questione è semplice ma molto delicata: le sfide sono cambiate ma questo potrebbe portare uno svantaggio per coloro che non acquistano i Battle Pass a circa €10?Il modo in cui si ottengono esperienza e ricompense è cambiato con le sfide Settimanali che sono raggruppate in ...