Crisi di governo | Di Maio al Colle L’intervento integrale dopo il colloquio con

Crisi di governo - Salvini al Quirinale. L’intervento integrale dopo il colloquio con Mattarella : “Sfido chiunque a dirmi che Pd e M5S sono maggioranza in parlamento e nel Paese, quando stanno litigando anche al loro interno, è il primo governo che ancor prima di nascere ha cominciato a litigare al suo interno”. Così Matteo Salvini, dopo le consultazioni con il capo dello Stato, Sergio Mattarella. L'articolo Crisi di governo, Salvini al Quirinale. L’intervento integrale dopo il colloquio con Mattarella proviene da Il Fatto ...

Crisi di governo - da Pd e M5S il sì a Conte. Salvini : «Accordo indecoroso che risponde a un disegno straniero» : Di Maio: «La Lega mi voleva premier, ma io non cerco poltrone». Zingaretti: «Nessuna staffetta, dobbiamo lavorare per il Paese». L’incognita del voto su Rousseau

Crisi - Di Maio lancia il Conte bis : “Accordo politico con il Pd per governo di lungo termine” : “Diciamo grazie al presidente Mattarella per la sua sensibilità istituzionale”. Lo ha detto Luigi Di Maio al Quirinale. “Una forza politica ha staccato la spina al governo dopo il rimborso ai truffati delle banche, il reddito di cittadinanza, nuove politiche sulla immigrazione e che si era guadagnato il rispetto europeo”, sostiene. “In politica ci sono due categorie, quelli che la fanno e quelli che se ne ...

Crisi di governo - il Pd ufficializza il sì a Conte : “Abbiamo riferito al Presidente di aver accettato la proposta del Movimento 5 Stelle di indicare, in quanto partito di maggioranza relativa, il nome del presidente del Consiglio, nome indicato dal M5S nei giorni scorsi”. Lo ha detto Nicola Zingaretti al termine della consultazioni della delegazione Pd al Quirinale. “Abbiamo risolutamente confermato al presidente Mattarella, in sintonia con quanto detto in occasione del nostro ...

Crisi - Salvini al Quirinale : “Governo Pd-M5s? Italiani sconcertati. Disegno che viene dall’Ue” : “Secondo il rituale siamo stati rapidi, precisi, diretti, onesti fino in fondo con il presidente Mattarella cui abbiamo espresso lo sconcerto non della Lega ma di milioni di Italiani rispetto al teatrino della guerra delle poltrone che si verifica da giorni”. Lo dice Matteo Salvini al Quirinale. E continua: “Tutta la storia di questi giorni ci sta confermando che non ci avrebbero mai permesso una manovra coraggiosa formata ...

Crisi di governo - il Pd ufficializza il sì a Conte : «Ora programma di svolta». E Berlusconi sfida Salvini a destra : Ultime ore di confronti prima della decisione del presidente della Repubblica. Zingaretti: «Nessuna staffetta, dobbiamo lavorare per il Paese». L’incognita del voto su Rousseau

Crisi - Zingaretti al Quirinale : “Sostegno a nuova iniziativa di governo. M5s indica il premier” : “Abbiamo espresso al presidente della Repubblica il tentativo di dare vita a un nuovo Governo con una nuova maggioranza. Gli abbiamo detto di aver accettato la richiesta del M5S di indicare il nome del presidente del Consiglio dei ministri”. Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti al termine del colloquio al Quirinale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il nuovo governo porterà “una nuova sfida, ...

Crisi di governo - il Pd ufficializza a Mattarella il sì a Conte : «Ora al lavoro per un esecutivo di svolta» : Ultime ore di confronti prima della decisione del presidente della Repubblica. Zingaretti: «Nessuna staffetta, dobbiamo lavorare per il Paese». L’incognita del voto su Rousseau

Crisi di governo - M5S : voto su Rousseau - Conte d’accordo Di Maio : «Basta colpirmi - ora soluzioni» Pd : stasera nome premier. Calenda lascia : I pentastellati chiedono che il patto sia avallato dagli iscritti tramite la piattaforma informatica. «Conte può accettare l’incarico con riserva». Il Pd dà mandato a Zingaretti per la trattativa. Delrio: oggi il nome, poi sarà una strada lunga

Crisi di governo - tra Donald Trump e Rousseau è l'ora di Sergio Mattarella : Il "partito americano" ha lavorato in queste settimane in favore di Conte, e il tweet della Casa Bianca ne è la dimostrazione. Mentre il voto online dei 5 Stelle diventa l'ultima spiaggia per salvare la poltrona di Di Maio. In attesa della decisione finale del Quirinale Quelle pressioni su Nicola Zingaretti per dire ok a Giuseppe Conte, l'incolore politico " La Crisi di governo come un reality show. Che sta devastando la realtà" Il vuoto ...

Crisi governo - Calenda si dimette dalla Direzione del Pd : “Con l’accordo con il M5S abbiamo rinunciato ai nostri valori” : “Sarò coerente, dal primo giorno in cui mi sono iscritto al Pd ho detto che non sarei rimasto se ci fosse stato un accordo con i 5 stelle”. Con queste parole l’eurodeputato del Partito Democratico Carlo Calenda aveva annunciato questa mattina, ai microfoni di Radio Capital, le sue dimissioni dalla Direzione nazionale. Dimissioni che ora diventano ufficiali: “Caro Nicola, Caro Paolo, vi prego di voler accettare le mie ...