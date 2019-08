Cervello | “ringiovanite cellule progenitrici” in un esperimento su topi

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2019) La maturazione dellecerebrali potrebbe non essere un processo irreversibile. Lo dimostra unin cui leprogenitrici delsono “ringiovanite”. Prelevate dalla corteccia di un embrione di topo e trasferite in quella di un embrione più giovane, sono riuscite a ‘ricordare’ e rimettere in pratica le loro abilità più primitive. L’, pubblicato su Nature dai ricercatori dell’Università di Ginevra, rappresenta una prova di principio della possibilità (ancora remota) di rigenerare la corteccia cerebrale danneggiata da incidenti o malattie. Questo obiettivo viene inseguito da decenni, tanto che già negli anni Novanta alcuni ricercatori avevano tentato un simile trasferimento diprogenitrici neldei: quei primi esperimenti però, meno raffinati dell’attuale, avevano portato a conclusioni diametralmente ...

