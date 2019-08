VMA 2019 | il debutto da coppia di Shawn Mendes e Camila Cabello

MTV VMA 2019 : John Travolta ha scambiato una Drag Queen di YNTCD per Taylor Swift : LOL The post MTV VMA 2019: John Travolta ha scambiato una Drag Queen di YNTCD per Taylor Swift appeared first on News Mtv Italia.

MTV VMA 2019 - tutti i vincitori : da Taylor Swift ad Ariana Grande : Leggi la lista The post MTV VMA 2019, tutti i vincitori: da Taylor Swift ad Ariana Grande appeared first on News Mtv Italia.

La performance di Camila Cabello e Shawn Mendes agli MTV VMA 2019 è stata la più sensuale di sempre : Couple goal The post La performance di Camila Cabello e Shawn Mendes agli MTV VMA 2019 è stata la più sensuale di sempre appeared first on News Mtv Italia.

Taylor Swift ha regalato una performance iconica agli MTV VMA 2019 : Tutti in piedi The post Taylor Swift ha regalato una performance iconica agli MTV VMA 2019 appeared first on News Mtv Italia.

Gigi e Bella Hadid sono incredibili sul red carpet degli MTV VMA 2019 : Le due sorelle sono arrivate insieme The post Gigi e Bella Hadid sono incredibili sul red carpet degli MTV VMA 2019 appeared first on News Mtv Italia.

Taylor Swift non potrebbe essere più stupenda sul red carpet degli MTV VMA 2019 : Si alza il sipario The post Taylor Swift non potrebbe essere più stupenda sul red carpet degli MTV VMA 2019 appeared first on News Mtv Italia.

Sorpresa! Miley Cyrus si esibirà agli MTV VMA 2019 : Per la prima volta dal vivo il nuovo singolo "Slide Away" The post Sorpresa! Miley Cyrus si esibirà agli MTV VMA 2019 appeared first on News Mtv Italia.

VMAs 2019 : stasera la serata di premiazioni in diretta su MTV : In contemporanea con gli Stati Uniti, la cerimonia di premiazione dei migliori artisti del panorama musicale.

MTV VMA 2019 : tutto quello che devi sapere sull’edizione di quest’anno : Chi è in nomination, chi si esibisce e come vederli The post MTV VMA 2019: tutto quello che devi sapere sull’edizione di quest’anno appeared first on News Mtv Italia.

MTV VMA 2019 - i posti delle star ti svelano chi ci sarà e chi sarà seduto vicino a chi : Taylor Swift, Cardi B, Shawn Mendes e Camila Cabello... The post MTV VMA 2019, i posti delle star ti svelano chi ci sarà e chi sarà seduto vicino a chi appeared first on News Mtv Italia.

MTV VMA 2019 : dove vederli in diretta o in replica tv e streaming : Tutti gli appuntamenti con gli MTV Video Music Awards The post MTV VMA 2019: dove vederli in diretta o in replica tv e streaming appeared first on News Mtv Italia.

MTV VMA 2019 vs 2009 : indietro di 10 anni per vedere com’erano le tue star preferite : La faida Swift-West iniziò proprio ai VMAs 2009 The post MTV VMA 2019 vs 2009: indietro di 10 anni per vedere com’erano le tue star preferite appeared first on News Mtv Italia.

MTV VMA 2019 : Camila Cabello e Shawn Mendes canteranno “Señorita” per la prima volta dal vivo : Tieniti forte! The post MTV VMA 2019: Camila Cabello e Shawn Mendes canteranno “Señorita” per la prima volta dal vivo appeared first on News Mtv Italia.

MTV VMA 2019 : Normani - Big Sean ft A$AP Ferg - H.E.R. e Ozuna si aggiungono ai performer : Ci saranno anche Taylor Swift, i Jonas Brothers, Camila Cabello, Shawn Mendes... The post MTV VMA 2019: Normani, Big Sean ft A$AP Ferg, H.E.R. e Ozuna si aggiungono ai performer appeared first on News Mtv Italia.