Fonte : oasport

(Di martedì 27 agosto 2019) Subito una delusione non indifferente per la spedizione italiana nella prima giornata degli US. Il n.11 del ranking mondiale Fabioè stato sconfitto in quattro setReilly(n,.42) con il punteggio di 6-3 6-4 6-7 6-3 ed è stato quindi costretto ad abbandonare ben prima del previsto il tabellone maschile. Ilha sbagliato troppo di fronte al temibile americano trovando una reazione d’orgoglio nel terzo parziale, ma non riuscendo comunque ad evitare la sconfitta. HIGHLIGHTS E SINTESI3-6 4-6 7-6 3-6 roberto.pozzi@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Janet McIntyre / Shutterstock.com

OA_Sport : VIDEO Fognini-Opelka, US Open 2019: il ligure eliminato al primo turno dallo statunitense - infoitsport : DIRETTA US OPEN 2019/ Lorenzi Svajda (1-2) streaming video: Fognini eliminato subito - nelenondelmondo : RT @Eurosport_IT: Il colpo più bello di Fabio Fognini ???? ...peccato che non sia bastato per superare il gigante Opelka #USOpen | #Eurospor… -