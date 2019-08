US Open – Gasquet non può nulla contro Berrettini | l’azzurro allarga la colonia italiana

Fonte : sportfair

(Di martedì 27 agosto 2019) Il tennista azzurro supera in quattro set il francese, staccando così il pass per il secondo turno dell’ultimo slam stagionale Matteolanel secondo turno degli US, ultimo slam della stagione in corso di svolgimento sul cemento di New York. Dopo Lorenzi e Sonego, anche il numero 25 della classifica ATP avanza nel torneo statunitense, stendendo in quattro set Richardcon il risultato di 6-4, 6-3, 2-6, 6-2 dopo due ore e quarantasei minuti di gioco. L’azzurro tiene in mano le redini dell’infino al terzo set, quando un calo di concentrazione permette al francese di dimezzare il gap. Nel quarto e ultimo set infine,ingrana la quinta, qualificandosi per il secondo turno dove affronterà il vincitore del match tra Sousa e Thompson.L'articolo USnon può, ...

