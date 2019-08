Terremoto in provincia di Rieti | scossa di magnitudo 3 5

Terremoto - nuova scossa in Centro Italia : epicentro in provincia di Rieti [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Centro Italia. La scossa, di magnitudo 3.5, si è verificata alle ore 15:18. Il sisma ha avuto epiCentro a Cittareale, in provincia di Rieti, mentre l’ipoCentro a 12.3 Km di profondità. L'articolo Terremoto, nuova scossa in Centro Italia: epiCentro in provincia di Rieti [MAPPE e DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto in Sicilia : lieve scossa in provincia di Messina - l'epicentro nell'entroterra : lieve scossa di Terremoto questa notte in provincia di Messina. Punto da una vespa durante la gita nel bosco: muore poco dopo per uno choc anafilattico I sismografi dell'Ingv, Istituto...

Terremoto Campania : scossa di magnitudo 2.7 nella provincia di Caserta : Un Terremoto di magnitudo 2.7 della scala Richter è avvenuto alle 12:56 a due km a sud del Comune di Francolise in provincia di Caserta. Il sisma, registrato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma, segue quello precedente delle 4:12 di stanotte. L’ipocentro è stato localizzato a una profondità di 1 km, mentre coordinate geografiche sono (lat, lon) 41.17, 14.05. L'articolo Terremoto Campania: scossa di magnitudo ...

Terremoto Calabria : scossa in provincia di Crotone - epicentro a ridosso della costa [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Calabria. La scossa, di magnitudo 3.2, si è verificata in provincia di Crotone alle ore 05:20. L’epicentro è stato localizzato nella costa Ionica Crotonese, mentre l’ipocentro a soli 9.1 Km di profondità. Tra i Comuni vicini, oltre Crotone, vi sono Rocca di Neto, Casabona, Strongoli, Cutro. Non si registrano danni a persone o cose. L'articolo Terremoto Calabria: scossa in ...

Terremoto sull’Etna - scossa di magnitudo 3.0 scuote la provincia di Catania : scossa di Terremoto in Sicilia: il sisma, di magnitudo 3.0, è stato avvertito in tutta la provincia di Catania fino ad Acireale e a Mascali. L'Ingv ha registrato l'epicentro nella zona di Zafferana etnea. Tanta la paura di popolazione e turisti ma non ci sarebbero danni a cose o persone. Potrebbe essere collegato alle recenti attività dell'Etna.Continua a leggere

Terremoto di magnitudo 3.7 in provincia di Forlì-Cesena : Lo rimporta l'Ingv: epicentro a Premilcuore, una seconda scossa è stata di 2.9. Il presidente della provincia: "Al momento non ci hanno segnalato danni"

Terremoto in Romagna : scossa di magnitudo 3.7 in provincia di Forlì Cesena : La terra ha tremato oggi alle 18 e 52 con epicentro a Premilcuore, in provincia di Forlì Cesena. La scossa, di magnitudo 3.7, è stata avvertita dalla popolazione.Continua a leggere

Terremoto Centro Italia - scossa alla vigilia di Ferragosto : epicentro in provincia di Rieti [MAPPE e DATI] : Terremoto in Centro Italia alla vigilia di Ferragosto. Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in provincia di Rieti. La scossa, di magnitudo 3.3, si è verificata alle ore 20:11. L’epiCentro è stato localizzato a Cittareale, in provincia di Rieti, mentre l’ipoCentro a soli 12.6 Km di profondità. L'articolo Terremoto Centro Italia, scossa alla vigilia di Ferragosto: epiCentro in provincia di Rieti [MAPPE e DATI] sembra ...

Terremoto in provincia di Rieti - scossa di magnitudo 3.3 a Cittareale : Terremoto in provincia di Rieti, scossa di magnitudo 3.3 a Cittareale Il sisma è stato registrato dall'Ingv poco dopo le 20, a pochi chilometri da Amatrice Parole chiave: Terremoto magnitudo ...

Terremoto : scossa di magnitudo 2.7 in provincia di Pisa : Una lieve scossa di Terremoto è stata registrata alle 14.26 a 5 chilometri da Castelnuovo di Val di Cecina, in provincia di Pisa. La magnitudo stimata dall’Ingv è di 2.7. La scossa si è registrata circa un’ora dopo quella nel Parmense di magnitudo 3.9. L'articolo Terremoto: scossa di magnitudo 2.7 in provincia di Pisa sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto a Muro Lucano - in provincia di Potenza : Terremoto a Muro Lucano, in provincia di Potenza Il sisma è stato rilevato alle 9:05. Nessun danno a persone o cose Parole chiave:

Terremoto : scossa in provincia di Potenza [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in provincia di Potenza. La scossa, di magnitudo 2.8, si è verificata alle ore 09.05. L’epicentro è stato rilevato a Muro Lucano, in provincia di Potenza, mentre l’ipocentro a soli 8.9 Km di profondità. L'articolo Terremoto: scossa in provincia di Potenza [MAPPE e DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto Centro Italia : scossa in provincia di Macerata [MAPPE e DATI] : Una nuova scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Cento Italia. La scossa, di magnitudo 3.0, si è verificata alle ore 13:48. L’epiCentro è stato localizzato a 2 Km da Sarnano, in provincia di Macerata, mentre l’ipoCentro a 23 Km di profondità. La zona due anni fa è stata scossa da un violento Terremoto e da allora presenta una costante attività sismica. Non si registrano danni a persone o cose. L'articolo Terremoto Centro ...

Terremoto a Vallarsa - scossa di magnitudo 3.4 in provincia di Trento : Terremoto a Vallarsa, scossa di magnitudo 3.4 in provincia di Trento Il sisma è stato registrato alle 07.36 a 4 km dal comune a circa 30km da Trento Parole chiave: Terremoto Trento ...