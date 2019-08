Patrizia Mirigliani ricorda Fabrizio Frizzi | “Con lui Miss Italia era una festa”

Miss Italia torna su Rai1 - Patrizia Mirigliani : “Sarà un’edizione diversa da tutte” : Miss Italia torna su Rai1 dopo anni di assenza: le parole di Patrizia Mirigliani Il prossimo 6 settembre torna su Raiuno Miss Italia. Lo storico concorso di bellezza nazionale fa capolino in casa Rai dopo diversi anni. Infatti dal 2014 è stato ospitato da La7 con la conduzione prima di Simona Ventura e poi di […] L'articolo Miss Italia torna su Rai1, Patrizia Mirigliani: “Sarà un’edizione diversa da tutte” proviene da ...

Patrizia Mirigliani a TvBlog : La mia Miss Italia : Venerdì 6 settembre torna su Rai1 Miss Italia L'occasione di questo ritorno sono i festeggiamenti per gli 80 anni di questo concorso di bellezza che ha fatto la storia del costume del nostro paese. Per parlare di questo ritorno, accompagnato anche da alcune critiche, abbiamo contattato la patron di questa storica manifestazione, Patrizia Mirigliani. Il 6 settembre torna Miss Italia su Rai1 dopo alcuni anni di stop, che significato ha per lei ...

Miss Italia - Patrizia Mirigliani contro il rifiuto di Antonella Clerici : “Non è un concorso morto” : Miss Italia compie 80 anni e festeggia con un grande ritorno in Rai. A condurre il concorso di bellezza sarà Alessandro Greco e non Antonella Clerici, che ha rifiutato la proposta di Viale Mazzini. Un rifiuto commentato con dispiacere da Patrizia Mirigiliani, la patron del concorso: “Mi è dispiaciuto molto che Antonella si sia tirata indietro, sarebbe stata un’ottima conduttrice”, ha detto al settimanale Spy. “Le ...

Miss Italia - Patrizia Mirigliani si confida : il no di Antonella Clerici : Patrizia Mirigliani, patron di Miss Italia, si confessa: il ritorno in Rai della manifestazione, il no di Antonella Clerici e la risposta a chi pensa che sia un concorso morto Patrizia Mirigliani, patron di Miss Italia, si è confidata con il settimanale Spy (in edicola da domani 9 agosto). Tra un mese lo storico concorso […] L'articolo Miss Italia, Patrizia Mirigliani si confida: il no di Antonella Clerici proviene da Gossip e Tv.

Miss Italia 2019 - Patrizia Mirigliani : "Non è un concorso morto" : Miss Italia torna in Rai per festeggiare gli 80 anni di storia, ma senza Antonella Clerici alla conduzione. «Mi è dispiaciuto molto che Antonella si sia tirata indietro, sarebbe stata un'ottima conduttrice», confida la patron del concorso, Patrizia Mirigliani, al settimanale Spy in edicola da venerdì 9 agosto. «Le trattative per tornare in Rai sono state effettivamente complicate, come lo sono sempre quando c’è un cambiamento, ma se qualcuno ...

Rai - Patrizia Mirigliani non ci sta : risposta raggelante ad Antonella Clerici dopo il gran rifiuto : Miss Italia torna in Rai per festeggiare gli 80 anni di storia, ma senza Antonella Clerici alla conduzione. "Mi è dispiaciuto molto che Antonella si sia tirata indietro, sarebbe stata un'ottima conduttrice", confida la patron del concorso, Patrizia Mirigliani, al settimanale Spy in edicola da vener