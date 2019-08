Bolsonaro-Macron | la disfida sul post sessista contro Brigitte

Incendi Amazzonia - nuovo attacco di Bolsonaro contro Macron : il Brasile rifiuta l’aiuto del G7 : Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro è tornato oggi ad attaccare il suo collega francese, Emmanuel Macron, segnalando che il suo Paese “non può accettare” che si lancino “attacchi gratuiti e fuori luogo” contro il modo in cui gestisce l’Amazzonia, ne’ che “travesta le sue intenzioni dietro all’idea di una ‘alleanza’ dei Paesi del G7 per ‘salvare’ l’Amazzonia, come ...

Amazzonia - Bolsonaro insulta Brigitte Macron e attacca il G7 : “Non siamo la terra di nessuno” : L'emergenza incendi in Amazzonia continua, mentre sale la tensione tra il presidente brasiliano Jair Bolsonaro e l'omologo francese, Emmanuel Macron, in un duro botta e risposta che ha coinvolto anche la premiere dame, Brigitte. Il numero uno del paese sudamericano ha attaccato anche il G7: "Non possono trattarci come se fossimo una colonia o una terra di nessuno".Continua a leggere

Amazzonia in fiamme - Macron : “Paesi G7 uniti per aiutare i paesi colpiti”. I preti brasiliani contro Bolsonaro : “Basta deliri” : Tutti i leader del G7 sono d’accordo per “aiutare al più presto i paesi colpiti” dagli incendi in Amazzonia. Emmanuel Macron dal summit di Biarritz annuncia l’accordo, sottolineando che “c’è una vera convergenza” per fare fronte ai roghi che nelle ultime settimane stanno devastando la foresta più grande del mondo, dove circa 44mila soldati sono a disposizione per spegnere le fiamme. Il presidente del ...

Incendi Amazzonia - Macron : “Bolsonaro ha mentito sul clima - ci opponiamo all’accordo Ue-Mercosur” : Il G7 lavora a “iniziative concrete” per far fronte agli Incendi in Amazzonia. Lo annuncia la presidenza francese. Emmanuel Macron intanto alza il tiro nello scontro con Jair Bolsonaro, avviato dopo la richiesta da parte del presidente francese di mettere la “crisi internazionale” degli Incendi in Amazzonia nell’agenda del vertice del G7 che si apre domani in Francia. Ora Macron afferma che il presidente brasiliano ...

