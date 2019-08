Anche Donald Trump via Twitter tifa per Giuseppi Conte premier

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 27 agosto 2019) Si mette bene per “”.twitta di buon mattino dagli Usa a sostegno del presidente del Consiglio italiano, storpiandone il nome di battesimo, ma affermando che “ha rappresentato alla grande l’Italia al G7. Ama molto il suo Paese e lavora bene con gli Stati Uniti.”.definisce“un uomo di grande talento che auspicabilmente rimarrà primo ministro”.Diversi leader nei giorni scorsi hanno espresso grande sostegno per Giuseppe, in una fase che lo vede al centro della trattativa per la formazione del nuovo Governo, stavolta sostenuto da M5S e Pd.Starting to look good for the highly respected Prime Minister of the Italian Republic,. Represented Italy powerfully at the G-7. Loves his Country greatly & works well with the USA. A very talented man who will hopefully remain Prime ...

