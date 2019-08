Pensioni e LdB2020 | verso stop a quota 100 per rafforzare APE social e Q41

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 26 agosto 2019) Dalle ultime indiscrezioni di stampa emergono importanti aggiornamenti in merito alla flessibilità previdenziale e al possibile accordo sulla questione per l'avvio di un nuovo governo giallo - rosso. Le discussioni delle ultime ore tra le due formazioni hanno infatti toccato l'agenda economica e gli interventi necessari all'interno della prossima legge di bilancio 2020. È inevitabile che leanticipate ed il reddito di cittadinanza rientrassero all'interno delle negoziazioni per il raggiungimento di un'intesa, propedeutica alla soluzione della situazione di stallo istituzionale attral'avvio di un nuovo esecutivo.flessibili: meno100 per avere l'APE strutturale Entrando nel merito del possibile intervento correttivo sulla flessibilità previdenziale, l'idea di fondo consiste nell'avviare una rivisitazione (o un possibile) della100. Quest'ultima ...

paolopieri4 : Pensioni anticipate e LdB2020, restano dubbi sull'APE sociale con la crisi di governo -