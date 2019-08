M5S supera lo scoglio di Casaleggio ma non di Rousseau

Boschi : "Superare liti con M5S Il Paese viene prima del Pd" : "Se ci sono le condizioni in Parlamento per poter immaginare un governo istituzionale dovrà essere il capo dello Stato a individuare la persona più adatta a guidarlo". Lo dice Maria Elena Boschi , invitando a superare "le liti con i 5Stelle" Segui su affaritaliani.it

Sondaggio Swg : Lega sale al 38% - cala il M5S - mentre la Meloni supera di nuovo Berlusconi : L'ultimo Sondaggio Swg, diffuso su La7 nella serata di lunedì 29 luglio, rivela che i rapporti di forza politici nelle ultime settimane sono rimasti pressoché invariati, anche se si sono accentuate alcune distanze. In particolare la Lega sembra sempre più forte e il "caso Russia" non pare averla minimamente scalfita, ma anche il PD risulterebbe in crescita. Il Movimento 5 Stelle invece, dopo un lieve recupero, sembra essere di nuovo in crisi, e ...