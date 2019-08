Turismo lento Un cammino da Firenze a La Verna sulle orme di San Francesco

Cilento : ecco chi sono gli imprenditori che valorizzano il territorio e il Turismo : Il Cilento è per lo più conosciuto come destinazione di mare, grazie alle spiagge sabbiose e alle acque cristalline che possono vantare ben 13 bandiere blu nel 2019. Molti i nomi illustri che l’hanno scelta per le vacanze, come il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maioche da 18 anni sceglie Palinuro come meta estiva, tanto da consigliarla come destinazione: “Il Cilento va visto tutto – ha dichiarato Di Maio su Facebook ...