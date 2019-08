Fonte : ilnapolista

(Di domenica 25 agosto 2019) Luca, ex arbitro e attualmente opinionista sportivo, come al solito ha effettuato la moviola dettagliata di Fiorentina-Napoli. Ha analizzato l’episodio del rigore concesso al Napoli per ilsu Mertens e l’ipotesi che circola in rete secondo cui ci sarebbe stato undi mani di Pulgar “In rete circola da questa mattina un penoso fake che dimostrerebbe undidi Pulgar. Contatto del pallone tra spalla sinistra e schiena. Non fatevi prendere in giro. Massa fischia il rigore dopo la caduta di Mertens. Già da questa immagine i dubbi si dipanano: il rigore è assolutamente innte. E’ possibile che un minimo contatto ci sia ma è l’attaccante del Napoli che calpesta il piede del difensore” Ci sono infatti immagini in cui non si vede chiaramente, ma nel video e in altri fermi immagine è chiaro L'articolo: “Nonil ...

gianmancho1 : RT @CattolicoTeresa: #Marelli sulla simulazione di #Mertens, sul fatto che il Var non ha telecamere e quindi immagini diverse da quelle che… - napolista : #Marelli: “Non esiste il fallo di mano di #Pulgar” L’ex arbitro smonta le voci su un presunto fallo di mano prima… - 100x100Napoli : Non si fermano le polemiche per il fallo di mano di #Zielinski -