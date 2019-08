Droni, Libano: è aggressione di Israele

I dueisraeliani caduti su Beirut sono "un'al". Così il premier Hariri dopo le esplosioni dei due velivoli che hanno danneggiato una sede Hezbollah. "L'incidente costituisce una minaccia alla stabilità e un tentativo di spingere verso maggiore tensione", ha aggiunto. Hariri accusadi violare la risoluzione Onu che nel 2006 ha posto fine alla guerra con gli Hezbollah in. Le forze israeliane violano lo spazio aereo libanese per compiere operazioni in Siria contro postazioni sciite.(Di domenica 25 agosto 2019)