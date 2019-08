«Alexa | quanto fa 327 diviso 3?» I compiti ai tempi dell’assistente virtuale

Fonte : ilsole24ore

(Di domenica 25 agosto 2019) Sempre più studenti ricorrono ad app e ad altri dispositivi tecnologici per svolgere gli esercizi a casa. E si riapre il dibattito sull’utilità o meno dello studio fuori dagli orari di lezione

