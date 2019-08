Gazzetta | nasce il #metoo Cycling

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 24 agosto 2019) Ladello Sport riporta il decalogo con l’hashtag reso famoso negli Usa, nato dopo la denuncia di 4 cicliste nei confronti di Patrick Van Gamsen, patron di Health Mate. I tedeschi del Team Sunweb hanno preparato un decalogo contro gli abusi destinato a proteggere le ragazze al motto di «». Le ragazze si erano trasferite a vivere da lui per gli alti costi delle abitazioni. “Il problema è che lui, da subito, si mostrò troppo espansivo: cercava di abbracciarci o baciarci, girava in mutande, faceva commenti sul nostro corpo e quando ci ritiravamo infastidite lasciava intendere che non ci avrebbe selezionate per le gare. Per evitarlo sono arrivata a chiudermi in camera tutto il giorno. Alla fine sono scoppiata” è stata la denuncia di una delle cicliste. L'articoloililNapolista.

