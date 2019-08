Titoli e aperture | lo psicodramma della crisi raccontato dai giornali in edicola

Fonte : agi

(Di venerdì 23 agosto 2019) È una corsa contro il tempo quella per la formazione del nuovo governo con una nuova maggioranza Pd-5Stelle. Il capo dello Stato ha concesso 5 giorni, fino al prossimo martedì, a Di Maio e Zingaretti per parlarsi, chiarirsi e trovare un accordo. Dopo di che ci sono solo le urne. E un governo di passaggio che porti al voto il Paese. Difficile allo stato attuale fare ipotesi e dire da che parte possa pendere l'agobilancia CORRIERESERA Cinque giorni per l'accordo Strigliata di Mattarella: siate rapidi e chiari. Pd-M5S,si tratta tra le tensioni LA REPUBBLICA Promessi sposi Ipotesi di un governo giallo-rosso Mattarella: 4 giorni per l'intesa Salvini rilancia: “Di Maio premier” Al lavoro sul programma comune. Lo scoglio del taglio dei parlamentari Il Quirinale preoccupato: si rischia di restare fuori dalle nomine Ue LA STAMPA Pd e 5 Stelle, una via stretta per il ...

