Temporale nel perugino | fulmine colpisce campanile chiesa di Mongiovino

Il Nowcasting di MeteoWeb : un Temporale lascia il Friuli - forte pioggia nel Torinese e verso l’alto Piemonte : Attività temporalesca abbastanza accesa, quest’oggi, su Alpi, Prealpi medie e alte pianure occidentali soprattutto Piemontesi, localmente della Lombardia. Questi settori, infatti, sono sotto il tiro di correnti più instabili sudoccidentali provenienti dalla Francia, Provenza, responsabili di diverse celle temporalesche alcune anche a imponente sviluppo verticale. Un temporaneo ha lasciato l’alto Friuli, ma in queste ore e in quelle ...

Previsioni meteo 16 agosto - caldo in aumento nel weekend e qualche Temporale : Le Previsioni meteo di oggi venerdì 16 agosto e del weekend 17 e 18 agosto indicano che saranno quasi ovunque giornate di bel tempo, tra caldo in aumento anche se il clima resterà ancora gradevole e qualche temporale. Nelle prossime ore i termometri cominceranno a guadagnare nuovamente qualche grado.Continua a leggere

Settimana di Ferragosto con Sole e qualche Temporale - Caldo nella norma - ma attenti al Vento : Roma - Nei prossimi giorni l'anticiclone africano arretrerà gradualmente verso i luoghi d'origine, consentendo l'ingresso di correnti atlantiche lievemente più fresche e instabili sull'Italia. I primi effetti saranno temporali anche di una certa intensità su parte del Nord, a seguire qualche nota instabile potrà interessare anche il Centro-Sud, ma di poco conto. L'elemento saliente sarà invece la ...

Violenti Temporale in Piemonte : tempesta di vento nel verbano [VIDEO] : MALTEMPO IN Piemonte | Il tempo sta rapidamente peggiorando su gran parte del nord grazie all'ingresso di correnti d'aria più fresche e instabili (alle medio-alte quote) che stanno interagendo con...

Maltempo nel bresciano : Rudiano devastata dal Temporale - danni anche alle case : Maltempo NEL bresciano | Notizie drammatiche arrivano dal bresciano, colpita in pieno da un forte temporale a "supercella" nella serata di mercoledì 7 agosto. Il temporale ha attraversato una larga...

Previsioni meteo : domenica di sole prevalente - caldo nella norma - ma anche qualche Temporale pomeridiano : Prima domenica di agosto con tanto sole su tutto il Paese. Mattinata con cieli sereni quasi ovunque, fa eccezione un po’ la Calabria, dove correnti portanti nord-occidentali o comunque settentrionali stanno dando luogo a una nuvolosità irregolare localmente più presente, tuttavia non significativa. Locale parziale nuvolosità anche su Alpi e Prealpi, specie centro-orientali. qualche movimento atmosferico in più è atteso nelle ore ...

Meteo in tempo reale : Temporale isolato ma forte nel Sud della Basilicata : Pomeriggio piuttosto tranquillo, quello odierno, con pressoché assenza di instabilità e sole dominante. Tuttavia, qualche fastidio locale si sta determinando, con nubi irregolari tra Abruzzo, Molise, Centro Sud Appennino e rilievi alpini e prealpini di Nordest. Naturalmente, le nubi sono accompagnate anche da addensamenti localizzati, specie in prossimità dei rilievi più esposti alle correnti portanti, con rovesci sparsi qua e là, alcuni anche ...

Break Temporalesco nel weekend al Centro-nord e calo termico : Bentrovati amici l’Anticiclone Africano che ha riconquistato buona parte d’Europa e la nostra penisola in settimana andrà al capolinea. Nella sua massima estensione verso latitudini settentrionali verrà tagliato di netto da una circolazione piu’ fresca di matrice atlantica. Verrà quindi l’alta pressione a posizionarsi sui paesi scandinavi mentre l’altra parte rientrerà nel nord Africa lasciando libertà a correnti ...

Sei persone sono morte e almeno cento sono ferite a causa di un violento Temporale nel nord della Grecia : Sei persone sono morte e almeno cento sono ferite a causa di un violento temporale accompagnato da grandine e forti raffiche di vento che ha colpito, nella notte tra mercoledì 10 e giovedì 11 luglio, la penisola Calcidica, nel nord

Caldo Africano nel Weekend - a seguire break Temporalesco : Il Weekend lo avremo in compagnia dell’Africano, con una nuova intensificazione del promontorio anticiclonico, al Centro-sud della penisola. Le temperature infatti tendono già a portarsi su massime tra 34-37°C, con punte maggiori al Sud Italia, fin 40-42°C tra la giornata di Domenica e quella di Lunedì. A livello di condizioni meteo, non sarà tutta stabilità atmosferica, in quanto, al Nord italia saranno probabili dei ...

Caldo africano nel weekend - a seguire break Temporalesco : Buon pomeriggio amici una nuova intensificazione dell’Anticiclone africano al Centro-sud della penisola sta riportando la risalita delle temperature sulla penisola. Tale risalita porterà in queste zone massime tra 34-37°C con punte al Sud fin 40-42°C tra Domenica e Lunedì. Al Nord italia invece avremo gia’ qualche temporale Sabato su Alpi e prealpi orientali mentre Domenica qualche fenomeno scivolerà sulla pianura Padana ...

Grandinate devastanti nel mantovano : Poggio Rusco colpita in pieno dal Temporale : Non giungono buone notizie dalla pianura Padana, colpita ieri sera da un potente e vastissimo temporale a mesoscala (MCS) ampiamente previsto da inmeteo.net. Vi avevamo descritto in diretta la...

Intenso Temporale in Veneto : grandine e danni soprattutto nel vicentino : Un esteso e Intenso temporale ha colpito nella serata e tarda serata di ieri il Veneto, soprattutto le province del vicentino e del padovano. Il temporale, accompagnato da numerose fulminazioni,...