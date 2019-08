Tassa sicurezza informatica | stop addebito in busta paga ai dipendenti

Fonte : termometropolitico

(Di venerdì 23 agosto 2019)inaiUnafinalizzata alla tutela dei dati sensibili e delle informazioni personali dei propripuò gravare sulle bustedeistessi? Questa è la domanda che una società ha posto all’Agenzia delle Entrate, richiedendo chiarimenti sullazione di questo servizio. Con la Risoluzione n. 77/e, pubblicata lo scorso 12 agosto 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una risposta completa al quesito. No: lanon può pesare sui: il quesito Se un’azienda sostiene delle spese per un servizio di tutela dei propricontro gli attacchi informatici, questo costo non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente. Per questo motivo non è possibilere tale costo nelle bustedei ...

BK63805720 : Solidarietà, no ai decreti si sicurezza e lo sviluppo dice Zingaretti Mafia capitale affama che business della'imm… - alexf65 : 'Un governo di sinistra sarebbe pericoloso per le imprese, per lo sviluppo, la sicurezza e le garanzie di libertà p… - misiagentiles : RT @StudioCataldi: Tassa sicurezza informatica: no all'addebito in busta paga al dipendente: di Lucia Izzo - I… -