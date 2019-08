Inter | ecco i numeri di maglia | Lukaku ‘ruba’ la 9 a Icardi | che ne sceglie un altro

Fiorentina - ecco chi è Alessia Enriquez. L'Interprete che ha rubato la scena a Ribery : Durante la conferenza stampa di presentazione di Ribery alla Fiorentina non è passata inosservata la presenza di Alessia Enriquez, la stupenda interprete che ha stregato il web. Franck Ribery è stato il colpo a sorpresa della Fiorentina di Rocco Commisso che si è assicurato il fuoriclasse francese, svincolato dopo tanti anni passati al Bayern Monaco. Il 36enne transalpino è stato presentato come una star al Franchi con 10.000 ...

Presentazione Ribery – L’Interprete ruba la scena al francese : ecco chi è Alessia Enriquez [GALLERY] : Alessia Enriquez incanta i tifosi della Fiorentina: ecco chi è l’interprete di Franck Ribery nella Presentazione viola Si è tenuta ieri a Firenze una Presentazione in grande stile per Franck Ribery, nuovo acquisto viola. Durante la conferenza stampa, l’attenzione è però caduta in maniera particolare su una… bellissima presenza al fianco del calciatore francese. Stiamo parlando dell’interprete che ha tradotto le ...

Di Maio : "Ecco i 10 punti prioritari. Abbiamo avviato tutte le Interlocuzioni per trovare una maggioranza" : Luigi Di Maio si è presentato puntuale alle 17 nella Studio alla Vetrata del Quirinale dove lo attendeva il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dai suoi capigruppo Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli, mentre ancora Matteo Salvini era impegnato a parlare davanti ai giornalisti.Quando è toccato a lui parlare ai giornalisti, Di Maio ha letto una lunga dichiarazione:"La crisi di governo ha fatto piombare nell'incertezza ...

Calciomercato 22 agosto : Inter-Icardi - oggi si decide. Juventus - riecco Chiesa. Roma-Rugani - è fatta. Fiorentina su Berardi : Calciomercato 22 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi giovedì 22 agosto. INTER– oggi si deciderà il futuro di Icardi. L’attaccante preme per vestire la maglia della Juventus o per restare all’Inter. Tutto dipenderà dalla possibilità dei bianconeri di fiondarsi con forte decisione sul giocatore e dalle intenzioni del diretto interessato. No secco al Napoli: […] L'articolo Calciomercato 22 agosto: Inter-Icardi, oggi si ...

Calciomercato Fiorentina – Non solo Ribery - chiesto Politano all’Inter : secco no del club nerazzurro : La società viola ha chiesto disponibilità all’Inter per Politano, ricevendo però un secco no dalla società di Zhang Fiorentina scatenata sul mercato e, dopo l’arrivo di Franck Ribery, ha intenzione di regalare a Vincenzo Montella un altro esterno offensivo. Si tratta di Matteo Politano, per il quale sono stati avviati oggi i contatti tra le due parti, con l’Inter però che ha risposto con un secco no alla richiesta ...

Il 26 agosto è la Giornata Internazionale del Cane : sulle spiagge o tra le vette - ecco dove gli amici a 4 zampe sono i benvenuti : Affettuosi e sempre pronti a regalare gioia, gli amici a quattro zampe si meritano senz’altro una vacanza, da condividere con la propria famiglia adottiva. L’occasione è la Giornata internazionale del Cane, che ricorre il 26 agosto 2019. In Italia, il 50% delle famiglie si considera “pet addicted” e quando pianifica le vacanze ricerca strutture organizzate per accogliere cani, gatti o animali di piccola taglia. E sono sempre più gli hotel che ...

L'InterVISTA/ Patton : ecco i frutti del dialogo tra Francesco e l'imam di al Azhar : Francesco Patton ieri è stato al Meeting di Rimini dove ha parlato dello storico incontro, nel 1209, tra san Francesco e il Sultano Malek al Kamel

Maltempo : Regione Lombardia autorizza Interventi urgenti in province Lecco e Brescia : Milano, 17 ago. (AdnKronos) - Regione Lombardia ha autorizzato i Comuni in provincia di Brescia e di Lecco colpiti dall'ultima ondata di Maltempo a utilizzare le risorse già stanziate contro il dissesto idrogeologico per svolgere i lavori più urgenti. In provincia di Lecco sono stati autorizzati 12

Ancora niente nuova Interfaccia di Android Auto? Ecco come forzarla per averla subito : La nuova interfaccia di Android Auto è in fase di roll out da qualche settimana con un mucchio di novità, grafiche e funzionali, e a questo punto dovrebbe essere arrivata a tutti quanti, ma se così non fosse c'è una soluzione. L'articolo Ancora niente nuova interfaccia di Android Auto? Ecco come forzarla per averla subito proviene da TuttoAndroid.

Giorgia Meloni : "Ecco perché Silvio Berlusconi non ci serve". L'Intervista con cui sotterra Forza Italia : Giorgia Meloni è prontissima a dire sì alla coalizione con la Lega. Dopo l'apertura della crisi da parte di Matteo Salvini, la leader di Fratelli d'Italia non aspetta altro. "C'è una maggioranza naturale già formata, quella tra noi e Lega, potenzialmente coesa, potenzialmente vincente e invece sento

Plusvalenze. Ecco perché la Juve vuole vendere Dybala e l’Inter mira a piazzare Icardi : Per valutare la salute finanziaria di un club, scrive Milano Finanza, bisogna guardare il rapporto tra il costo della rosa e i ricavi attesi. Dove per valore della rosa si intende la somma degli stipendi lordi, degli ammortamenti e il costo dei giocatori arrivati in prestito. Il rapporto deve essere compreso tra il 50 ed il 70%. Se la percentuale sale oltre il 70% bisogna prima vendere. Per realizzare plusvalenze e ridurre i costi del ...

L’Inter sfida il Valencia : ecco dove vedere la gara in Tv : In casa Inter il morale è alle stelle dopo l’arrivo di Romelu Lukaku, fortemente voluto dal tecnico Antonio Conte e corteggiato a lungo fino all’acquisto formalizzato nelle ultime ore. Il campionato però si avvicina (clicca qui per avere una panoramica del calendario che attende i nerazzurri in Serie A) e diventa fondamentale per il tecnico […] L'articolo L’Inter sfida il Valencia: ecco dove vedere la gara in Tv è stato ...