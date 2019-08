Di Maio: guerre audio, punto a "taglio"

"Tutti gli italiani che hanno dato il voto un anno e mezzo fa devono poter dire 'non è stata una legislatura lunghissima, non è stata fortunata, ma almeno abbiamo tagliato i parlamentari'". Così Di,il giorno del primo incontro M5S-Pd per trovare una intesa. "Io questo non lo dico in un messaggio a qualcuno. Però se già stamane vedono che partono leinterne alle forze politiche. Glida una parte. I I tweet da una parte.I post dall'altra. Gli italiano vogliono ildei parlamentari.E' obiettivo legislatura".(Di venerdì 23 agosto 2019)