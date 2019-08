Texas, eseguita 12esima pena capitale

Il boia ha colpito ancora in. E' ladall'inizio dell'anno negli Stati Uniti. L'uomo giustiziato si chiamava Larry Swearingen ed era stato condannato per il rapimento, lo stupro e l'uccisione di una studentessa universitaria nel 1998. L'esecuzione di Swearingen, che si è dichiarato innocente fino all'ultimo momento, è avvenuta tramite iniezione letale.(Di giovedì 22 agosto 2019)

