Roma Un altro bagno a piazza del Popolo

Calciomercato Roma - altro colpo per Fonseca : squadra bella e giovane - l’11 è entusiasmante [FOTO] : Calciomercato Roma – I malumori sembrano ormai alle spalle. La Roma si prepara per la prossima stagione, l’obiettivo dei giallorossi è quello di riscattare l’ultimo deludente campionato che si è concluso senza la qualificazione alla Champions League, adesso l’intenzione è concludere la stagione almeno nei primi 4 posti. Dopo una prima parte di Calciomercato non entusiasmante la dirigenza giallorossa ha piazzato ...

Calciomercato - le ultime : altro rinnovo in casa Roma - il Parma tenta il colpaccio - nuovo nome per il Bologna : Calciomercato – Il Calciomercato non si ferma mai, nemmeno a Ferragosto. Ecco allora arrivare le notizie delle ultime ore. Dopo il rinnovo di Zaniolo, la Roma ha annunciato quello di Cengiz Under. “Abbiamo voluto fortemente questo rinnovo perché riteniamo Cengiz un talento puro”, ha dichiarato il ds della Roma Gianluca Petrachi. “Siamo sicuri che nei prossimi anni porterà un grande contributo tecnico alla squadra, esprimendo al ...

Juventus - non solo Higuain : altro affare in arrivo con la Roma : Juventus – Dopo la mancata cessione all’Arsenal, per Daniele Rugani resta viva la possibilità di lasciare la Juventus in questa sessione di mercato. L’affare Spinazzola-Luca Pellegrini testimonia l’ottimo rapporto esistente tra i Romanisti che sono alla ricerca di un centrale dopo la cessione di Manolas al Napoli, e di un attaccante che possa sostituire Dzeko, con Higuain sempre nel […] More

Carabiniere ucciso a Roma - c’è un altro militare indagato per la foto di Natale-Hjorth bendato. Potrebbe averla passata ai giornali : C’è una seconda persona indagata nell’ambito dell’inchiesta della procura di Roma relativa alla foto, bendato e ammanettato, di Christian Gabriel Natale Hjort, il 19enne americano accusato di concorso in omicidio per la morte del vicebrigadiere dei carabinieri, Mario Cerciello Rega. Si tratta di un Carabiniere, indicato come l’autore della foto nella caserma di via In Selci: i pm Romani gli contestano il reato di ...

Calciomercato Roma - l’annuncio di De Sanctis : “Prenderemo un altro difensore centrale” : “Sappiamo che da qui in avanti dobbiamo fare un altro ingresso di un difensore centrale. Tutte le altre decisioni verranno prese sempre tenendo presenti i parametri tecnici e i parametri economici“. Breve ma chiaro il team manager della Roma Morgan De Sanctis, che ha parlato di mercato nel corso della conferenza stampa di presentazione di Gianluca Mancini. Roma, prima conferenza di Mancini: “Fonseca come Gasperini. ...

Camera - Toninelli critica Romano e scoppia la bagarre. Rosato lo richiama : “Faccia il ministro e non si occupi di altro” : Tensione in Aula alla Camera, con la seduta che è stata momentaneamente sospesa dal vicepresidente di turno Ettore Rosato, durante il question time questo pomeriggio, con il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli. E sono state proprio le sue parole, il suo riferimento alla frase che il deputato Andrea Romano avrebbe rivolto alla collega del M5s Businarolo a far scoppiare la bagarre. Tanto che il vicepresidente di turno ha dovuto interrompere la ...

Un altro autobus brucia a Roma : Ancora un autobus Atac in fiamme nella Capitale. E' accaduto poco dopo le 14 in piazza Cantù, nel quartiere Appio. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, i poliziotti del commissariato San Giovanni e i colleghi del Reparto Volanti. Nessuno è rimasto ferito. A chiamare i soccorsi il conducente dell'autobus che, non appena ha notato il fumo nero fuoriuscire dal mezzo, ha fatto scendere i passeggeri. Sul posto anche la polizia locale di Roma ...

Rifiuti Roma - al vertice anche di Di Maio. Costa e Raggi : “Parlato d’altro”. Ma il vicepremier su Fb dice il contrario : A sorpresa, prima del vertice sui Rifiuti di Roma al ministero dell’Ambiente con il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti, la sindaca di Roma Virginia Raggi e il ministro Sergio Costa, si è presentato alle 9.20 del mattino anche il vicepremier Luigi Di Maio. Violenza sulle donne, Salvini: “Per Spadafora io maschilista? Cosa sta a fare al governo con me? Fossi in lui mi dimetterei” ...

Roma - rifiuti in strada : l?emergenza durerà almeno un altro mese : In Ama a microfono spento lo dicono: in una settimana è impossibile ripulire Roma, la situazione è talmente degenerata che servirà più tempo per recuperare, a prescindere...

Altro che Boateng! Melissa Satta in vacanza con un altro giocatore del Milan : c’è del tenero con… Romagnoli? [GALLERY] : Melissa Satta pizzicata in vacanza con il capitano del Milan Alessio Romagnoli: c’è del tenero fra i due? ‘Chi’ pensa a qualcosa di più di una semplice amicizia Di recente Melissa Satta è stata paparazzata alle isole Baleari in compagnia di Kevin Prince Boateng, ex marito, con il quale ha rotto nelle ultime settimane. Un riavvicinamento? Possibile. La coppia ha trascorso del tempo insieme al figlio Maddox, ma ...

Un altro autobus in fiamme a Roma : Un altro autobus è andato a fuoco martedì sera a Roma, su viale Togliatti. Il sesto da inizio anno. Secondo quanto riportava il Messaggero a metà marzo scorso – citando “documenti riservati dell'Atac, spediti ai giudici del Tribunale e ai commissari del concordato preventivo” – fino a quello di oggi