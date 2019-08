Mattarella si arrende al fattore tempo

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 22 agosto 2019) La dimensione della crisi è in quelle due ore che il capo dello Stato è costretto a prendersi, a consultazioni finite, per verificare se arrivi un fatto, un segnale, una dichiarazione dai Cinque stelle che attesti la volontà, quantomeno di dialogo col Pd, dopo che Di Maio alla Vetrata quelle due parole, “partito” e “democratico” non le aveva neanche nominate, offrendo il suo programma a tutti, sia pur con qualche punta polemica verso la Lega. E la dimensione della crisi è certificata non solo dal volto, piuttosto cupo, con cui Sergiosi presenta alle otto di sera alla Vetrata, ma soprattutto in quella frase che, di fatto, certifica l’esistenza ancora di un doppio forno: “Sono state avviate iniziative per un’intesa. E anche da parte di altre forze politiche è stata espressa la volontà di ...

