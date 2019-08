Governo | Orfini | ‘stop veline Pd a consultazioni aperte’

Sea Watch - Orfini : “Il Governo ha scelto di far crescere la tensione”. Fratoianni : “Salvini esulta? Uno spettacolo indegno” : “Un ministro che esulta per l’arresto di una donna che salva le vite è uno spettacolo non certo degno di un Paese come il nostro che ha sempre combattuto per la solidarietà”. Così il deputato di LeU Nicola Fratoianni ha commentato le parole del ministro dell’Interno Matteo Salvini che ha definito “criminale” quanto fatto da parte di Carola Rackete, la 31enne capitana della nave Sea Watch che poco dopo le 2 di notte ha ...