Friuli Venezia Giulia | Arpa | “Buona qualità dell’aria nel 2018 | migliorano le polveri

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : criticità “gialla” per temporali fino a mercoledì : La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diffuso un’Allerta Meteo codice giallo, valida dalle 18 di oggi fino alle 9 di mercoledì, a causa di temporali, anche forti, previsti nelle prossime ore sulla regione. Correnti sudoccidentali – precisa la Protezione civile – interessano il Nord Italia. In quota aria progressivamente più fresca si sovrappone all’aria molto calda presente nei bassi strati. Tale situazione ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : criticità idrogeologica - forti temporali in arrivo : La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha emesso un’Allerta Meteo “gialla” per criticità idrogeologica: già oggi sono previsti locali temporali – anche forti – su tutte le zone, più probabili sui monti e pedemontana, meno sulla costa. Attesi anche domani locali temporali, possibili già di notte o prima mattina, in genere più probabili di pomeriggio-sera e comunque più frequenti sui monti. Giovedì il tempo ...

Terremoto in Friuli Venezia Giulia - scossa in provincia di Udine : boato e paura a Majano [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.3 ha colpito la sera di Domenica 28 Luglio il Friuli Venezia Giulia. La scossa s’è verificata in provincia di Udine, tra Majano e San Daniele del Friuli, ad appena 9.3km di profondità. Grande paura a Majano e San Daniele, dove il risentimento sismico è stato pari al IV grado della scala Mercalli con tremito di infissi e cristalli, e leggere oscillazioni di oggetti appesi. Non sono segnalati ...

Friuli-Venezia Giulia - per i sistemi di videosorveglianza in scuole e case di riposo istituito fondo da 3 milioni : Bollino di qualità per le scuole con telecamere di videosorveglianza. È questa una delle novità annunciate dall’assessore alle Autonomie locali e sicurezza della Regione Friuli-Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti, dopo l’approvazione da parte del Consiglio regionale di un emendamento di giunta che istituisce un fondo da tre milioni di euro per la videosorveglianza delle scuole e delle case di riposo. In attesa dell’approvazione definitiva della ...

Friuli-Venezia Giulia - tragico schianto a Majano - ristoratore muore a pochi metri dal suo locale : La vittima dello schianto mortale è Luigino De Monte, 64enne ristoratore che si stava recando presso il suo locale la volante di un'auto. L'uomo ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un muretto di cemento a bordo strada. Si tratterebbe di un incidente autonomo che non ha coinvolto altre vetture.Continua a leggere

Enel : incontro E- Distribuzione – Regione Friuli Venezia Giulia : Udine, 17 lug. (AdnKronos) – Ventuno mila chilometri di rete elettrica; 47 cabine primarie e oltre 10.000 snodi secondari. Il tutto gestito e monitorato 7 giorni su 7 e 24 ore su 24 dal Centro Operativo di Udine.E’ questa la ‘carta d’identità” di E-Distribuzione illustrata ad una delegazione della Regione Friuli Venezia Giulia, guidata da Fabio Scoccimarro, Assessore Ambiente ed Energia, che ha visitato il ...

Enel : incontro E- Distribuzione - Regione Friuli Venezia Giulia (2) : (AdnKronos) - Al centro dell’incontro un approfondito confronto su impianti e strutture organizzative che assicurano già oggi a circa 622.000 tra famiglie e imprese elevati standard qualitativi di servizio elettrico, destinati tuttavia a migliorare ulteriormente grazie agli investimenti in programma

Enel : incontro E- Distribuzione - Regione Friuli Venezia Giulia : Udine, 17 lug. (AdnKronos) - Ventuno mila chilometri di rete elettrica; 47 cabine primarie e oltre 10.000 snodi secondari. Il tutto gestito e monitorato 7 giorni su 7 e 24 ore su 24 dal Centro Operativo di Udine. E’ questa la “carta d’identità” di E-Distribuzione illustrata ad una delegazione della

Enel : incontro E- Distribuzione – Regione Friuli Venezia Giulia : Udine, 17 lug. (AdnKronos) – Ventuno mila chilometri di rete elettrica; 47 cabine primarie e oltre 10.000 snodi secondari. Il tutto gestito e monitorato 7 giorni su 7 e 24 ore su 24 dal Centro Operativo di Udine.E’ questa la ‘carta d’identità” di E-Distribuzione illustrata ad una delegazione della Regione Friuli Venezia Giulia, guidata da Fabio Scoccimarro, Assessore Ambiente ed Energia, che ha visitato il ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia - dalla Regione oltre 741 mila euro per i danni di fine ottobre 2018 in val Tramontina : Nell’area della val Tramontina, in provincia di Pordenone, sono richiesti interventi per oltre 741.000 euro per il ripristino dei danni causati dal Maltempo di fine ottobre 2018. Lo fa sapere in una nota il vicegovernatore con delega alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, intervenendo sui fondi per gli interventi di ristoro dei danni destinata dalla Regione. Il vicepresidente, che oggi ha inaugurato la posa ...

Terremoto in Friuli Venezia Giulia : scossa molto superficiale - paura a Tolmezzo e Venzone [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.2 e’ stata registrata alle 23:09 di ieri sera in provincia di Udine. La scossa è stata molto superficiale: l’ipocentro è stato ad appena 4.4km di profondità. Distintamente avvertita a Tolmezzo e Venzone, fortunatamente non si segnalano danni a persone o cose. L'articolo Terremoto in Friuli Venezia Giulia: scossa molto superficiale, paura a Tolmezzo e Venzone [MAPPE e DATI] sembra essere il primo ...

Maltempo - Sabato sera di furiose grandinate al Nord : un ferito nel lago d’Orta - gravi danni in Friuli Venezia Giulia [FOTO e VIDEO] : E’ stato un Sabato sera di forte Maltempo al Nord Italia, come ampiamente previsto. Una violenta grandinata ha ferito un uomo che si trovava su una barca a Pettenasco, sulla sponda orientale del lago d’Orta (Novara). L’uomo e’ stato medicato al pronto soccorso e dimesso. I temporali hanno riguardato oggi, in Piemonte, per il momento solo la zona dei laghi, tra le province di Novara e Verbia (36 mm d’acqua a Omegna, ...

Ondata di maltempo in Friuli Venezia Giulia - Riccardi : “Mostrato grande livello efficienza” : “Un’azione frutto di una macchina organizzativa messa in piedi in poco tempo che ha mostrato un livello di efficienza importante con i Comuni che hanno saputo dare una risposta al di là delle più rosee previsioni“. Così il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi ha sintetizzato l’andamento degli interventi seguiti all’alluvione che investì il Friuli Venezia Giulia alla fine dell’ottobre ...