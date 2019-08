Appalti : Comazzi (FI) - 'buona notizia scarcerazione Tatarella' : Milano, 22 ago. (AdnKronos) - "La scarcerazione di Pietro Tatarella e la disposizione degli arresti domiciliari è una buona notizia. Ora Pietro potrà tornare a casa e riabbracciare la sua famiglia". Così Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia nel Consiglio regionale lombardo commenta la decisi

Appalti : Comazzi (FI) - ‘buona notizia scarcerazione Tatarella’ : Milano, 22 ago. (AdnKronos) – “La scarcerazione di Pietro Tatarella e la disposizione degli arresti domiciliari è una buona notizia. Ora Pietro potrà tornare a casa e riabbracciare la sua famiglia”. Così Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia nel Consiglio regionale lombardo commenta la decisione del tribunale del Riesame di Milano. “Ho fiducia nella giustizia e sono sicuro che tutto verrà chiarito al più ...

Appalti : Salini (FI) - ‘sollevati da scarcerazione Tatarella’ : Milano, 22 ago. (AdnKronos) – “Quello che è successo in questi tre mesi a Pietro Tatarella è stata una ingiustizia. Siamo sollevati che il riesame oggi abbia concesso i domiciliari e siamo convinti che saprà dimostrare la sua estraneità ai fatti. Noi di Forza Italia rimaniamo garantisti: in uno stato di diritto nessuno deve essere privato in questo modo della propria libertà senza chiare e comprovate motivazioni. Ora Pietro ...

Appalti : Ruggieri (FI) - ‘scarcerazione Tatarella atto dovuto - è innocente’ : Milano, 22 ago. (AdnKronos) – “Sono contento. Pietro Tatarella torna a casa dalla sua famiglia. Ma io, che sono convinto della sua innocenza dal primo momento, non esulto nemmeno. La scarcerazione di Pietro è un atto più che dovuto”. Così Andrea Ruggieri, deputato di Forza Italia, commenta su Facebook la scarcerazione di Pietro Tatarella, ex consigliere comunale di Milano arrestato lo scorso 7 maggio, avvenuta oggi a ...

Appalti : Tatarella scarcerato - va ai domiciliari (2) : (AdnKronos) – Tatarella “si trova già nella sua abitazione – fa sapere il legale Alecci -. Il provvedimento gli è stato notificato ma senza le motivazioni” che arriveranno nei termini di legge, non perentori. Per l’ex consigliere al Comune di Milano ed ex vice coordinatore lombardo di Forza Italia, valgono le classiche prescrizioni previste in caso di domiciliari: pochissimi ristretti contatti con i familiari ...

Appalti : Tatarella scarcerato - va ai domiciliari : Milano, 22 ago. (AdnKronos) – Il tribunale del Riesame ha concesso i domiciliari a Pietro Tatarella, ex consigliere al Comune di Milano ed ex vice coordinatore lombardo di Forza Italia, arrestato nell’indagine della Dda di Milano su un presunto sistema di corruzione in Lombardia e Piemonte. Lo conferma il suo difensore Nadia Alecci che in udienza ha chiesto la scarcerazione dell’assistito, “o in subordine gli ...

Appalti : udienza Tatarella a Riesame Milano - avvocato chiede scarcerazione : Milano, 22 ago. (AdnKronos) – udienza davanti al Tribunale del Riesame di Milano per Pietro Tatarella, ex consigliere al Comune di Milano ed ex vice coordinatore lombardo di Forza Italia, ora in carcere nell’ambito dell’indagine della Dda di Milano su un presunto sistema di corruzione in Lombardia e Piemonte. Il suo avvocato Nadia Alecci ha chiesto la scarcerazione dell’assistito, “o in subordine gli arresti ...

