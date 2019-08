Open Arms | attesi i nomi degli indagati dalla Procura

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Palermo, 21 ago. (AdnKronos) – L’indagine per omissione e rifiuto di atti di ufficio aperta daltore di Agrigento Luigi Patronaggio contro ignoti potrebbe cambiare ben presto e avere i primida iscrivere nel registro, mentre sembra che l’inchiesta per sequestro sia destinata a sgonfiarsi. Sotto la lente di ingrandimento dellala catena di comando che avrebbe provocato lo stallo della nave per giorni davanti alla costa di Lampedusa. Il magistrato ha disposto il sequestro della nave dellae l’evacuazione immediata dei profughi a bordo per violazione dell’articolo 328 del Codice Penale, appunto l’omissione e rifiuto di atti di ufficio a carico di ignoti “per non avere risposto alle gravi condizioni di salute dei migranti”. Secondo l’articolo 328 del Codice Penale “il pubblico ...

BrunoVespa : Dal Fatto - lumorisi : ?? #Salvini d’urgenza al @Viminale: Ong Open Arms: altro sbarco, altro processo? Io non ho paura, orgoglioso di dife… - nzingaretti : Il caso Open Arms è sempre più drammatico. Il Governo faccia di tutto per salvare le vite umane in pericolo. -