' MIMMO LUCANO DEVE POTER VEDERE PADRE' Garante diritti detenuti | ' Divieto punitivo'

MIMMO LUCANO - aumentano le firme perché riveda suo padre. Gli italiani non lo lasciano solo : L’idea di condannare qualcuno all’esilio, per me, fino a ieri era una possibilità che si limitava alla sfera letteraria – penso ai personaggi di Sofocle o di Chinua Achebe e naturalmente allo stesso Dante. Che una figura politica potesse essere esiliata dalla propria città in epoca moderna stupisce molto il pubblico fuori dai confini nazionali. Prima di tutto, se non sei considerato degno di vivere nella tua città, com’è possibile che ti ...

Roberto Saviano : "MIMMO LUCANO ha il diritto di riabbracciare il padre in fin di vita" : Lo scrittore a sostegno dell'ex sindaco di Riace esiliato dalla magistratura. Laura Boldrini richiama il rispetto dei valori umani

MIMMO LUCANO - petizione a Mattarella : “Possa tornare a Riace per salutare il padre in fin di vita”. Zingaretti : “Siamo con lui” : Intervenire “urgentemente” per consentire a Mimmo Lucano “di poter tornare nel comune di Riace” per un ultimo saluto all’anziano padre malato. È la richiesta contenuta in una petizione indirizzata al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. A lanciarla, via Facebook, il Comitato undici giugno, nato a sostegno dell’ex sindaco del comune calabrese. A sostegno di Lucano si schiera su twitter Nicola Zingaretti, segretario del Pd: ...

Così MIMMO LUCANO andava a caccia dell'immunità parlamentare : Michel Dessì Le trame dell'ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano, per salvarsi dall'inchiesta sul suo sistema di accoglienza per i migranti: farsi eleggere con la Boldrini Mimmo Lucano, l’uomo giusto di Riace, a caccia di immunità parlamentare. L’ex sindaco osannato dalla sinistra, si sente con il fiato sul collo. Il fiato dello Stato, che lo bracca. Le ispezioni sono più frequenti, come le visite delle fiamme gialle che sequestrano ...