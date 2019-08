La crisi ha fatto esplodere le tensioni tra Trenta e Salvini

crisi governo - Tofalo replica a Salvini : 'Anche quest'anno ho fatto tre giorni di mare' : Comunque vada, l'Italia, a livello politico, sta vivendo una situazione politica senza precedenti. Mai, infatti, era capitato che ci si dovesse confrontare con una Crisi in pieno agosto. Un fatto che non ha mancato di far tirare qualche frecciata a colui il quale ha un po' generato il terremoto politico, ossia Salvini, togliendo il proprio sostegno al governo. C'è chi, però, come il deputato del Movimento Cinque Stelle, Angelo Tofalo, non ha ...

crisi - Renzi a Salvini : “Ha fatto governo con il 17% - non con il 51”. Rivedi l’intervento integrale : “Lei ha fatto il governo con il 17% non con il 51%, ma questo governo ha fallito anche per sua responsabilità. Prima lo ammettete e prima si può voltare pagina”. Lo ha detto Matteo Renzi, nel corso del suo intervento in Senato, rivolgendosi a Matteo Salvini. “Siamo felici che l’esperienza populista finisca, daremo il nostro contributo perché a pagare per la vostra Crisi non siano le famiglie e i consumatori” ha ...

crisi di governo - Di Maio : “Piena fiducia a Conte - uomo correttissimo. Salvini ha fatto un disastro” : Il vicepremier Luigi Di Maio parla ai parlamentari M5s riuniti in assemblea e conferma la sua fiducia nel premier Giuseppe Conte: "Vi chiedo di condividere oggi è prima di tutto la piena fiducia nel discorso che farà Giuseppe Conte. È un uomo di una rettitudine che non ho mai visto in nessuno".Continua a leggere

crisi - Di Maio : “La Lega ha fatto cadere il primo governo vicino al popolo. Da un anno guardava i sondaggi - ma l’inganno si paga” : “Gli italiani stanno affrontando una Crisi di governo assurda voluta dalla Lega. Evidentemente in questo anno la Lega ha passato il tempo a controllare i numeri dei sondaggi“. Esordisce così Luigi Di Maio in un lungo post-sfogo pubblicato su Facebook in cui ha rotto il silenzio per spiegare il punto di vista suo e del Movimento 5 stelle sulla situazione attuale, ricostruendo quanto accaduto negli ultimi giorni con l’alleato di ...

In edicola sul Fatto del 8 agosto : Tav in senato - crisi da ammucchiata. Il partito degli affari batte il M5S : Trionfa l’alleanza pro Tav. E poi la Lega apre la crisi In senato il Carroccio vota tutte le mozioni a favore con Pd, Fi e Meloni (bocciata quella dei 5 Stelle) e dà il preavviso di sfratto agli alleati di Ilaria Proietti Morituri te salutant di Marco Travaglio Rileggere Montanelli è sempre un ottimo esercizio, perché è morto 18 anni fa, ma è più vivo e attuale che mai. Il 28 agosto 1994, cioè 25 anni fa, scriveva questo sul primo governo ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 8 Agosto : Tav in senato - crisi da ammucchiata. Il partito degli affari batte il M5S : Trionfa l’alleanza pro Tav. E poi la Lega apre la crisi In senato il Carroccio vota tutte le mozioni a favore con Pd, Fi e Meloni (bocciata quella dei 5 Stelle) e dà il preavviso di sfratto agli alleati di Ilaria Proietti Morituri te salutant di Marco Travaglio Rileggere Montanelli è sempre un ottimo esercizio, perché è morto 18 anni fa, ma è più vivo e attuale che mai. Il 28 Agosto 1994, cioè 25 anni fa, scriveva questo sul primo governo ...

Dopo il voto sulla Tav si è di fatto aperta la crisi di governo? : Il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, ripete che "ora le valutazioni le farà Salvini", che "si apre una questione politica, su questo non c'è dubbio, ci saranno conseguenze". crisi aperta formalmente? "Certo. Più di così...", afferma un sottosegretario del partito di via Bellerio. Aria di fine lavori in Parlamento per tutta la mattinata. Il voto sulle mozioni sulla Tav richiama il pubblico ...