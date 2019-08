Ghost Recon Breakpoint | ecco la modalità Ghost in azione

Gamescom 2019 : la modalità multiplayer "Ghost War" di Ghost Recon Breakpoint protagonista di un trailer : In questi minuti si sta svolgendo l'Xbox Inside di Microsoft alla Gamescom 2019, la conferenza continua a mostrare interessanti trailer e, stavolta, è il turno di Ghost Recon Breakpoint.Nello specifico, Microsoft ha mostrato il video dedicato alla modalità multiplayer PvP 4vs4 chiamata "Ghost War":Che ne pensate?Leggi altro...

Ghost Recon Breakpoint : le caratteristiche della versione PC al centro di un nuovo video : Ubisoft ha pubblicato un nuovo filmato di Ghost Recon: Breakpoint che mostra le caratteristiche e le funzionalità uniche della versione PC.Stando alle informazioni rivelate dal trailer la versione PC di Breakpoint supporterà la risoluzione 4K, vanterà il framerate sbloccato e presenterà una variegata gamma di opzioni grafiche, tra cui la possibilità di attivare la modalità Ultra per le macchine da gioco più prestanti. Questa versione sarà ...

Watch Dogs Legion e Ghost Recon : Breakpoint saranno tra i giochi presentati all'evento Ubisoft Experience a settembre : Ubisoft ha annunciato un nuovissimo evento in arrivo chiamato "Ubisoft Experience". L'evento arriverà in tre città: a fare da apripista sarà Sydney che ospiterà l'Ubisoft Experience sabato 14 e domenica 15 settembre presso la University of New South Wales. Le città successive saranno Parigi e Birmingham, tuttavia le date devono ancora essere confermate.Ubisoft Experience includerà panel per sviluppatori, concorsi e incontri, ed i partecipanti ...

Ghost Recon Breakpoint in fase di test questo weekend - chi può partecipare? : A distanza di diversi anni dall'esordio sul mercato del predecessore, Ghost Recon Breakpoint arriva con un compito assolutamente importante, quello di continuare a mantenere alti gli standard della serie. Dopo un avvio non proprio felicissimo, Ghost Recon Wildlands aveva infatti trovato una sua personalissima dimensione, e il numero di giocatori della community si era finalmente stabilizzato senza defezioni di sorta dettate da problematiche ...

Ghost Recon Wildlands sta per ricevere la nuova modalità gratuita Mercenaries : Ubisoft annuncia Mercenaries, una nuovissima modalità di gioco gratuita per Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, che sarà disponibile a partire da domani, 18 luglio, per PlayStation 4, la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X, e Windows PC. Mercenaries è un'esperienza di gioco PVPvE per otto giocatori. L'obiettivo di questa modalità è chiamare i soccorsi, per poi localizzare il punto di estrazione e salire a bordo del chopper prima ...