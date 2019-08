Direzione Pd | Orlando | “Impossibile costruire maggioranza diversa con lo stesso premier

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2019) “Non è possibile”oggi “unacon lopresidente del consiglio”. Così Andrea, pochi minuti prima dell’inizio dellaPd alla sede del Nazareno, chiude le porte a un bis di Giuseppe Conte a Palazzo Chigi. Secondo l’ex ministro della Giustizia – considerato uno degli uomini nel Pd più vicini a Nicola Zingaretti – durante il suo discorso in Senato ildimissionario “ha dato ieri segno di un sussulto apprezzabile, ma francamente mi pare che ci sia un tratto di trasformismo nel cambiaree mantenere parte delloesecutivo”, dunque “credo che sarebbe più logico pensare a un esecutivo nel quale si introduca una netta discontinuità”. L’assise delle ore 11 al Nazareno sancirà la linea dem da portare avanti al cospetto di Sergio Mattarella in ...

