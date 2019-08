Traffico Roma del 20-08-2019 ore 19 | 30

Fonte : romadailynews

(Di martedì 20 agosto 2019) ILSI MANTIENE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI DELLA CAPITALE. SU VIA SALARIA LAVORI PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO IN USCITA DALLA CITTÀ: CARREGGIATA RIDOTTA TRA VIA DEI PRATI FISCALI ED IL RACCORDO ANULARE, NON SI ESCLUDONO RALLENTAMENTI E CODE NELLE ORE DIMAGGIOR. RICORDIAMO CHE PER LAVORI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, RESTA CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII DA PINETA SACCHETTI VERSO LO STADIO OLIMPICO; TERMINE DEI LAVORI E RIAPERTURA IL PROSSIMO 2 SETTEMBRE. AL PORTUENSE CHIUSA VIA FRANCESCO CRISPIGNI TRA VIA GAETANO RAPPINI E VIA ALESSANDRO BRISSE PER LAVORI URGENTI IN SEGUITO AD UNA COPIOSA PERDITA D’ACQUA SULLA CARREGGIATA. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE LA LINEA A DELLA METROPOLITANA RESTERÀ INTERROTTA FINO AL 25 AGOSTO PER LAVORI TRA TERMINI E BATTISITNI: ATTIVI BUS SOSTITUTIVI. PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATI SU ...

