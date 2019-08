Icardi-Inter | è scontro – L’argentino ha già vinto su due fronti

Fonte : forzazzurri

(Di martedì 20 agosto 2019) Ore caldissime per il futuro di Mauro, stando a quanto riportato dalla redazione di sigonfialarete.com l’argentino non rifiuta solo Napoli, ma ogni proposta.è ormai al braccio di ferro con l’ed ha giàsu due. Rischio mobbing “non sta rifiutando il Napoli nello specifico ma ogni soluzione che gli prospetta l’. Wanda Nara e i suoi consulenti gli stanno consigliando di accettare il Napoli, sia per le condizioni economiche che per le prospettive professionali. Maha deciso di mettere in pratica il braccio di ferro con l’e lo porterà avanti finché non cambierà idea. Con i suoi consulenti legali ha già ottenuto due cose. La prima, una sua foto apparsa nuovamente in tutte le immagini dell’, mentre la proprietà nerazzurra aveva dato ordine di oscurare il suo volto. In seguito ha preteso di ricevere un ...

Guillaumemp : Wanda Nara a @TyCSports : 'Icardi non andrà al Monaco' #Inter - AlfredoPedulla : #Icardi fa rimbalzare il #Monaco, freddo come non mai. Il #Napoli ci sta provando con forza e argomenti, ma lui non… - MatteoPedrosi : Situazione attaccanti: #Dybala vuole restare alla Juve, forse solo PSG potrebbe “ingolosirlo” con un ingaggio?? (ma… -