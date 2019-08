Atletica | otto italiani convocati per la sfida tra Europa e Stati Uniti in programma a

Fonte : sportfair

(Di martedì 20 agosto 2019) In vista dellainil 9-10 settembre, il Teamha convocatoatletitra cui Tortu e Jacobs Sono ben(sei uomini e due donne) gli azzurri chiamati a vestire la maglia dell’nel match con gliina Minsk (Bielorussia) il 9 e 10 settembre. I criteri di selezione, noti da tempo (priorità ai vincitori della finale Super League dell’Europeo a squadre di Bydgoszcz, e ai primi tre delle liste stagionali; a seguire, in caso di defezione, tutti gli altri) hanno condalla scelta degli, la cui partecipazione è stata concordata con lo staff tecnico azzurro: criterio determinante, la funzionalità rispetto al percorso di preparazione per il Mondiale di Doha, inpoco più di due settimane dopo (27 settembre-6bre). Italia da en-plein nello sprint maschile: Marcell Jacobs e Filippo Tortu nei 100 metri, ...

