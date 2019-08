A chi dice buttiamoli tutti a mare

"Salvini? Un uomo che ha chiesto pieni poteri deve fare paura" - dice Ettore Rosato : “Siamo a un bivio: o ci rinfacciamo gli insulti o privilegiamo gli interessi del Paese” e “non penso di addolcire i giudizi negativi che ho espresso” sui grillini. Così Ettore Rosato, esponente Pd, vicepresidente della Camera dei deputati da fine marzo di un anno fa, nell'intervista al Corriere della Sera in edicola. Lui è anche l'uomo che nel Pd ha sempre mantenuto aperto un canale di dialogo con il Movimento 5 Stelle, al quale oggi i gruppi ...

Eurogames : i Giochi Senza Frontiere di Ilary Blasi avranno un giudice d'eccezione. Ecco chi è... : Sarà l'ex ginnasta Yuri Chechi il giudice di Eurogames, l'edizione rinnovata di Giochi Senza Frontiere.

Eurogames : Jury Chechi giudice : Yury Chechi Il "signore degli anelli" torna in tv. Stiamo parlando di Jury Chechi, l'ex ginnasta che nel 1996 regalò all'Italia una medaglia d'oro alle Olimpiadi di Atlanta. Sarà proprio lui – come riporta Sorrisi – a ricoprire il ruolo di giudice ad Eurogames, nuovo titolo del cult Giochi Senza Frontiere, che debutterà in autunno – come DM anticipato – con la conduzione di Ilary Blasi

Caos a Uomini e donne - due autori contro Teresa Cilia : lei sparisce ma dice che chiarirà : In questa calda estate hanno tenuto banco le vicende di Teresa Cilia, la quale si è lasciata andare a delle pesanti e clamorose rivelazioni sulla redazione di Uomini e donne, il programma dei sentimenti di Maria De Filippi in onda su Canale 5. La Cilia ci è andata giù pesante soprattutto contro Raffaella Mennoia, la storica autrice della trasmissione pomeridiana, parlando anche di minacce ricevute. Una situazione che ha creato un botta e ...

MotoGp – Jorge Lorenzo dice addio alla Honda? La verità del padre chicho : Il futuro di Jorge Lorenzo? Parla il padre Chicho dopo i rumors di mercato Tutti gli appassionati della MotoGp attendono con ansia l’arrivo di giovedì, giornata nella quale Jorge Lorenzo sarà presente alla conferenza stampa piloti del Gp della Gran Bretagna. A Silverstone, dove il maiorchino fa il suo rientro dopo un lungo stop per infortunio, il pilota Honda farà anche chiarezza sulle recenti voci di mercato. In attesa di scoprire ...

Maria Elena Boschi sfida Matteo Salvini : «Dice che sono una mummia? Un saluto dal mio sarcofago» : Maria Elena Boschi contro Matteo Salvini. Non certo un inedito nella politica italiana in questi ultimi anni. Ma questa volta la sfida della ex ministra all’attuale leader della Lega è pubblica e piuttosto forte. Maria Elena Boschi risponde a Matteo Salvini che – dalla Versiliana – aveva attaccato il Pd e i “renziani” dicendo che Renzi, Boschi e Lotti sono “delle mummie” che vengono dal passato. Insomma ...

Pensioni anticipate quota 100 : posticipare redditi a 67 anni - a rischio rate e tredicesima : È stretta dell'Inps sul cumulo dei redditi per la pensione anticipata a quota 100. Con la recente circolare 117 del 2019, l'Istituto di previdenza ha dato spiegazioni in merito alla cumulabilità dei redditi per chi volesse andare in pensione con la quota 100 e volesse continuare a lavorare oppure abbia redditi da lavoro nell'anno di uscita o nell'anno di maturazione della pensione di vecchiaia. Due sono le alternative per continuare a lavorare: ...

"Io penso che chi ha tradito una volta - tradirà di nuovo" - dice la ministra Trenta : "Io penso che chi ha tradito una volta, tradirà di nuovo. E che quella della Lega sia una porta che non vada riaperta". Lo dice la ministra della Difesa, Elisabetta Trenta in un'intervista alla Stampa in cui ha chiuso all'ipotesi di una nuova alleanza con il Carroccio. Sul tema dei migranti, la Trenta si è detta certa che "qualsiasi governo arriverà, dovrà puntare i piedi e al tempo stesso collaborare con ...

Protegge il cuore e riduce il rischio di infarto : lo dice la scienza : Le amarene contengono flavonoidi che riducono il rischio di malattie al cuore e conseguente rischio di morte. La conferma arriva dai ricercatori della Northumbria University che hanno analizzato i dati raccolti da 19 differenti studi e ci spiegano il perché. Le amarene sono molto simili alle ciliegie. Le piante sono più grandi e più alte, mentre il frutto, dalla forma piccola e rotonda e dal caratteristico colore rosso scuro, ha un sapore più ...

Bitter Sweet - spoiler : Nazli e Ferit chiedono il divorzio - il giudice li manda in terapia : Da lunedì 19 agosto tornerà ad essere trasmessa in onda la soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d'amore sulla quinta rete televisiva italiana. Il titolo originale è Dolunay, ed è stata girata in Turchia nel 2017. I telespettatori potranno assistere ad un doppio appuntamento dalle 14:45 alle 16:46. La notizia del successo della serie televisiva è giunto persino al cast degli attori in Turchia. Alcuni di essi si sono recentemente recati in ...

Migranti : sedicesima notte sulla Open Arms - attesa per sviluppi inchiesta Procura : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) – sedicesima notte sulla nave Open Arms per i 134 Migranti soccorsi nel Mediterraneo che da Ferragosto è ancorata davanti alle coste di Lampedusa, dopo il via libera all’ingresso nelle acque territoriali. C’è attesa per le decisioni della Procura di Agrigento che ieri ha aperto una inchiesta per sequestro di persona e violenza privata, un “atto conseguenziale” ai due esposti ...

NICCOLO' PRESTA NUDO SU INSTAGRAM/ Fan impazzite - ma c'è chi dice 'vergognati' : Niccolò PRESTA senza veli su INSTAGRAM: il figlio di Lucio PRESTA fa impazzire le fan 'finalmente due chiappe maschili', ma non mancano le polemiche