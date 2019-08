U&D | l' ex tronista Costantino sarebbe pronto a ritornare | ' Dovrei fare il trono

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 19 agosto 2019) PerVitagliano, storico ex primodi Uomini e Donne, potrebbero riaprirsi le porte della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi. O almeno lui ci spera, così come ha rivelato in una nuova intervista concessa in questi giorni al settimanale Di Più. Un ritorno che sicuramente desterebbe grandissima curiosità, dato cheè stato colui che ha dato il via all'epoca dei tronisti e con la sua storia d'amore con Alessandra Pierelli, nata proprio nel programma di Canale 5, ha fatto sognare milioni di spettatori da casa. A distanza di qualche annoa rimettersi in gioco a Uomini e donne, questa volta però come protagonista delover. Il ritorno diVitagliano: vorrebbe partecipare a U&D over Lui stesso, nel corso dell'intervista concessa al settimanale Di Più, ha ammesso che nel caso in cui la trattativa dovesse andare ...

