Quote Snai | Juve favorita per lo scudetto | il Napoli davanti all’Inter

(Di lunedì 19 agosto 2019) Sabato comincia il campionato e scattano leper scommettere. Lantus è ovviamente la squadra. Stai dà i bianconeri vincitori a 1,50. Secondo favorito è ilche con 5,50 precede l’Inter (a 6,50). Di fatto, le pretendenti alla vittoria del campionato finiscono qui. Le altre seguono a distanza siderale: il Milan a 25, la Roma a 33, l’Atalanta a 50, la Lazio a 75.Champions Le prime tre sono ovviamente favorite per l’ingresso in Champions. Le altreChampions riguardano il Milan (2,50), la Roma (2,75), l’Atalanta (3,75), la Lazio (4). Più dietro Torino (15) e Fiorentina (25). Retrocessione Basse leretrocessione delle tre nepromosse. Il Verona che torna in B è dato a 1,35, il Lecce a 1,40 e il Brescia a 1,85. Le altreriguardano Parma e Udinese (4,50) e Cagliari (7,50). Esoneri È Juric (Verona) il tecnico considerato ...

