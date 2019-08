Nella notte 16 migranti sono sbarcati a Lampedusa

Barista cinese uccisa a Reggio Emilia - il killer si è costituito Nella notte : Resta da chiarire il movente: potrebbe essere caso di femminicidio e non di una rapina finita male o di un regolamento di conti

Montagna : escursionista si perde sopra Solagna - salvato Nella notte : Il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa è stato allertato dalla Centrale del Suem di Treviso, su segnalazione del commissariato di Bassano del Grappa, per un uomo in difficoltà. Incamminatosi sopra l’abitato di Solagna lungo il sentiero numero 944, il 57 anni di Bassano del Grappa (VI) era arrivato sulle Creste di San Giorgio: al momento di scendere aveva però sbagliato itinerario, prendendo un sentiero dismesso, sempre in quota a ...

Lampedusa - nuovo sbarco : arrivati Nella notte 16 migranti scortati dalla Guardia di Finanza : I migranti erano a bordo di un barchino con seri problemi di galleggiamento: sono stati salvati dagli uomini della Guardia di Finanza e accompagnati a Lampedusa. Nel frattempo è ancora in stallo la situazione della Open Arms e dei 107 naufraghi a bordo, ormai stremati.Continua a leggere

Migranti : nuovo mini barco a Lampedusa - Nella notte arrivati in sedici : Palermo, 19 ago. (AdnKronos) – nuovo mini sbarco nella notte a Lampedusa dove sono arrivati 16 tunisini a bordo i un barchino in legno. I Migranti hanno eluso i controlli arrivando fino all’isola delle Pelagie, a poca distanza dalla nave Open Arms con a bordo 107 Migranti. Ad accompagnare i Migranti al Molo Favaloro una imbarcazione della Guardia di Finanza.L'articolo Migranti: nuovo mini barco a Lampedusa, nella notte arrivati ...

Nella notte madre accompagna il figlio in bagno - quando torna nella camera trova l’altra figlia di 4 mesi a terra con il viso pieno di sangue - in casa non c’era nessuno… : Una storia agghiacciante quella che ci apprestiamo a raccontare. Un giovane madre, Ashley Rodgers, aveva accompagnato suo figlio di 6 anni in bagno, subito dopo era ritornata in cameretta e aveva trovato l’altra sua figlioletta di soli 4 mesi a terra con il suo viso pieno di sangue. La donna aveva cercato in tutta la casa qualcuno che avesse compiuto un simile gesto, invece nell’abitazione non c’era nessuno. La donna prima di ...

Veneto : recuperati Nella notte escursionisti francesi : Il Soccorso alpino di Cortina è stato allertato nella serata di ieri per due escursionisti francesi incrodati: i 29enni erano partiti alle 15 per fare la Ferrata Dibona. Completato l’itinerario attrezzato, invece di rientrare da Staunies e Forcella Bassa, hanno preso Forcella Padeon e iniziato a scendere l’omonima valle, itinerario già chiuso a suo tempo perché non percorribile. Anziché proseguire lungo il canale, i due hanno preso ...

Nella notte ci sono stati due piccoli terremoti alle isole Eolie e in Romagna : Nella notte tra sabato e domenica ci sono state due lievi scosse di terremoto in Italia, rilevate dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV): una di magnitudo 3.5 alle isole Eolie, in Sicilia, alle 23.35 di sabato; una di magnitudo 3.6

Terremoto : Nella notte nuove scosse in Romagna e alle Eolie : scosse di Terremoto sono state registrate intorno alla mezzanotte in Romagna e alle isole Eolie, senza causare danni a persone o cose. Dopo il sisma del tardo pomeriggio, un nuovo movimento tellurico ha colpito la Romagna alle 00.01. La magnitudo rilevata dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) è stata di 3,6, profondità 7 km, con epicentro nuovamente a Premilcuore, in provincia di Forlì-Cesena. Un Terremoto di ...

Iseo - morti Nella notte due fratelli che erano finiti sott’acqua a Tavernola : Non hanno superato la notte: sono morti in ospedale i due fratelli, di 16 e 17 anni, che venerdì poco dopo le 18 erano finiti sott’acqua nel lago d’Iseo a Tavernola, in provincia di Bergamo. Recuperati in gravissime condizioni, erano stati portati con l’elisoccorso uno agli Spedali Civili di Brescia e uno al Giovanni XXIII di Bergamo dove però non è stato possibile salvarli. I due ragazzi pakistani abitavano ad Azzano San Paolo, ...

Rimini - turisti aggrediti e pestati Nella notte dalle gang : due arresti : Madre e due figli picchiati selvaggiamente a Bellaria. Una ragazza trascinata in spiaggia e rapinata a Riccione