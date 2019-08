Morta Ida Colucci, diresse il Tg2

E'l'ex direttrice del Tg2, Ida. Avrebbe compiuto 59 anni il 22 agosto. Era malata da tempo Dopo le esperienze in Asca, Nuova Ecologia, Legambiente, entra in Rai nel 1991, al GiornaleRadio, per passare poi nel 2002 al Tg2, di cui diventò inviata nel 2005. Nel 2016 subentra a Marcello Masi alla direzione delTg2, di cui era vicedirettrice dal 2009 fino a qualche mese fa. Per lunghissimi anni è stata cronista parlamentare.(Di lunedì 19 agosto 2019)