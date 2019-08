La Monna Lisa di Leonardo? Potrebbe essere sepolta a Napoli

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 19 agosto 2019) Nella Basilica di San Domenico Maggioreriposare la Gioconda di. O almeno una delle due. Perché i quadri che ritraggono la, scrive oggi Il Giornale,rodue, appunto, non uno soltanto. La Gioconda e la. Sul ballatoio della sagrestia della Basilica napoletana ci sono le tombe degli Aragona. In una di esse si trova Isabella Sforza di Aragona, figlia di Alfonso II die moglie di Giangaleazzo Sforza, Duca di Milano. Qualcuno ha ipotizzato che ladisia proprio lei. Non ci sono ancora conferme storiche. Nessuno studioso, a 500 anni dalla morte di, è riuscito a provarlo. Ma che le donne difossero due, lae la Gioconda, appunto, troverebbe conferma nel ‘Trattato dell’arte e della pittura, scultura e architettura’ scritto da Giovanni Paolo Lomazzo, pittore e saggista ...

