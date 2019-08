“La menzogna…” Eleonora Brigliadori torna a parlare del cancro dopo la morte di Nadia

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 19 agosto 2019)Toffa, l’amata giornalista de Le Iene è morta il 13 agosto 2019 lasciando l’Italia senza parole. Aveva appena compiuto 40 anni e un tumore se l’è portata via nel giro di un paio di anni. Quando aveva annunciato ai telespettatori di essere malata,aveva concluso dicendo che le uniche cure per ilerano la radioterapia e la chemioterapia. Cosa non scontata visto che il mondo è pieno di santoni che promuovono trattamenti alternativi… Una di queste è, ex attrice italiana con la quale la Toffa aveva avuto uno scontro molto acceso. Ebbene,ladiToffa,ta adel tumore e anche della sua mancata partecipazione a Pechino Express, il reality da cui venne esclusa in seguito agli attacchi contro la conduttrice delle Iene quando aveva già annunciato di stare male. Negli anni della malattiaToffa non ha ...

PeccatoA : RT @sevenblog_it: #Chernobyl, prima ancora di essere una #serieTv di un disastro, è il racconto di una menzogna che diventa un debito che p… - AngelaAnpoche : RT @cristalaltea: #OpenArms = Dove gli interessi sono troppi e la posta in ballo diviene alta, l'ipocrisia e la menzogna regnano sovrane.… - fdibisceglia : RT @biasi_lorena: Certe persone sono talmente abituate a mentire, che ormai non distinguono più la menzogna dalla verità. #perdire -